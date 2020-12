La primera sanitària vacunada a Sabadell: «Ha estat molt dur i no volem que es torni a repetir»

La primera sanitària en rebre la vacuna a Sabadell. Foto: Juanma Peláez

La responsable d'administrar la vaccuna Foto: Juanma Peláez

Altres notícies que et poden interessar

Altres notícies que et poden interessar

El passat 8 de desembre, Margaret Keenan, de 90 anys, es convertia en la primera persona del món en rebre la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech. 19 dies després, i en el marc d’una campanya conjunta per tot l’Estat, l’anhelat antídot ha arribat a Sabadell. A Sabadell Gent Gran, la residència de l’Hospital Parc Taulí . Un dels vuit punts per on s’ha distribuït, després que la primera a Catalunya es posés a l’Hospitalet. A les 15 hores en punt, Marina Benavent, de 84 anys i que porta dos anys a l’equipament, ha estat la primera en disposar el seu braç. I amb el suport de diverses infermeres, “una punxadeta”, com ha indicat la responsable d’injectar la vacuna i s’ha convertit en la primera en rebre la dosi. "Estic molt contenta", ha expressat, perquè "marxi aquest virus", que ha deixat "molta gent al cementiri, a les famílies arruïnades i sobretot ha deixat el país fet una merda".Instants després, torn per a Maria Rosa López, de 64 anys, a poques setmanes de fer-ne 65, que és la directora assistencial del centre on hi treballa des de la seva fundació, el 2001. López ha viscut en primera persona, i encara ho fa, la primera i segona onada de la pandèmia a la residència, on han mort 17 usuaris. "Va ser molt dur i no volem que es torni a repetir”, ha manifestat només posar-se davant els micròfons de la premsa. Ha apel·lat a la responsabilitat individual.“Igual que fem amb mascareta, distància i mans”, ha dit, toca fer un “acte de responsabilitat personal” amb l’aplicació de la vacuna, encara que ha puntualitzat que respecta “les decisions” de tothom.El delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, ha avisat que “vindran mesos complicats, però ja hi ha un bri d’esperança”. “És l’inici de la fi”, ha assenyalat i ha interpel·lat “tothom perquè es vacuni, per aconseguir el 70 o 80% de la immunitat comunitària”.En les dues properes setmanes, tal com ha detallat la gerent de la regió sanitària Metropolitana Nord, Anna Aran, hauran rebut la primera dosi els professionals i residents de la zona i ha situat el març com la seva immunitat i engegar així la segona fase entre la plantilla sanitària i els col·lectius de risc. Per aconseguir-ho, per ara, hi haurà cinc equips per tot el territori, el qual ha remarcat són voluntaris.Aquest diumenge, tot just després de celebrar Nadal i Sant Esteve, el dia serà molt diferent en aquesta residència de la ciutat, perquè dels 135 residents, 124 hauran rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor