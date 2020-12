Artur Mas no veu «unitat d'acció, ni estratègica, ni confiança» dins l'espai independentista

L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha assegurat en una entrevista a



Amb motiu del desè aniversari de la seva investidura com a president, Mas creu que no hi ha lideratge ni expectatives electorals semblants, i que JxCat “ho intenta, però no ho aconsegueix”, ja que a parer seu els falta unitat, però en canvi creu que “ERC no ho diu, però s’inspira en CiU” en la seva estratègia a Madrid. Amb motiu del desè aniversari de la seva investidura com a president, Mas creu que no hi ha lideratge ni expectatives electorals semblants, i que JxCat “ho intenta, però no ho aconsegueix”, ja que a parer seu els falta unitat, però en canvi creu que “ERC no ho diu, però s’inspira en CiU” en la seva estratègia a Madrid.



En aquest sentit, ha afirmat que l’estratègia del “peix al cove” va servir per aconseguir “recursos i competències” i per articular el país, destacant els Mossos, la immersió lingüística o TV3. “Les obsessions de l’Estat contra el catalanisme són producte d’aquesta política”, assegura. En aquest sentit, ha afirmat que l’estratègia del “peix al cove” va servir per aconseguir “recursos i competències” i per articular el país, destacant els Mossos, la immersió lingüística o TV3. “Les obsessions de l’Estat contra el catalanisme són producte d’aquesta política”, assegura.



També ha dit que la coalició de Junts pel Sí va fer una funció semblant a la de CiU al seu moment, però que “el gran absurd” és que es va fer quan la repressió no era tan forta, i ha lamentat que la unitat “es trenca just quan més es necessita”. També ha dit que la coalició de Junts pel Sí va fer una funció semblant a la de CiU al seu moment, però que “el gran absurd” és que es va fer quan la repressió no era tan forta, i ha lamentat que la unitat “es trenca just quan més es necessita”.



Respecte al seu mandat, ha afirmat que presidir la Generalitat “no és plàcid ni llarg, és tumultuós i curt”, i que “res no va sortir com esperava”. En aquest sentit, se sent “màxim responsable” del que va passar fins al gener de 2016, “corresponsable” fins a l’1 d’octubre de 2017 i “gens responsable” a partir d’aleshores: “Hauria fet les coses d’una altra manera”, afirma.

Malgrat tot, admet que es podria haver trobat en la mateixa situació que Carles Puigdemont: “l’orquestra la dirigia l’Estat i no sé què hauria passat”, assegura. Sobre Puigdemont, ha dit que té el seu afecte i amistat, i reconeixement “per la seva gran obra de govern”.

La Vanguardia que no veu cap partit “capaç de reunir en un únic projecte gent tan diferent com ho va fer CiU” a l’espai independentista. Un espai en el qual no veu “ni unitat d’acció, ni estratègica, ni confiança”.

