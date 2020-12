Pfizer assegura que la vacuna «és adaptable a les mutacions del virus»

Altres notícies que et poden interessar

El director general de Pfizer Espanya, Sergio Rodríguez, ha assegurat que la vacuna de Pfizer-BioNTech, que és la que se subministra des d'aquest diumenge a l'Estat , "és més segura i fàcilment adaptable a les mutacions del virus", perquè s'ha desenvolupat amb "una nova tecnologia".Segons ha explicat aquest diumenge en una entrevista a RTVE, la tecnologia amb què es basa aquesta vacuna -l'ARN missatger- fa que proporcioni instruccions a les cèl·lules per generar antígens sense necessitat d'inocular el virus. Aquesta és la principal diferència de les vacunes tradicionals, en les quals s'inocula el virus afeblit o part del virus perquè així es generin anticossos.En aquest sentit, Rodríguez afirma que "no s'havia desenvolupat cap vacuna amb aquesta tecnologia", que a més és "segura" i "eficaç", segons s'ha demostrat en els assajos que s'han fet fins avui, a 44.000 persones arreu del món. Si bé, el director general de Pfizer Espanya indica que l'assaig encara no ha acabat i que s'acabarà en els propers dos anys.La rapidesa amb què ha arribat la vacuna de Pfizer-BioNTech es deu, segons ha exposat Rodríguez, a múltiples factors, com per exemple la col·laboració entre científics, universitats i administracions públiques o les agències reguladores, que han accelerat els processos. A més, Rodríguez atribueix "part de l'èxit" d'aquesta vacuna a l'alta incidència de la Covid-19, que ha permès que s'accelerin els assajos i que la producció s'iniciés "amb risc", és a dir, abans que la vacuna s'aprovés.La vacuna de Pfizer-BioNTech té una característica especial: s'ha de transportar a -70ºC. "El motiu pel qual ha d'estar a -70ºC és perquè així és molt eficaç, per això la vacuna es transporta en uns embalatges especials amb gel sec, durant almenys 30 dies", ha explicat Rodríguez.Segons afegeix, tots els embalatges tenen un dispositiu de traçabilitat (GPS) i un controlador de temperatura per assegurar que no es perd la cadena de fred. Després, quan la vacuna surt de l'embalatge, es pot mantenir en un frigorífic normal a una temperatura d'entre 2ºC i 8ºC durant 5 dies, però si es posa en un ultracongelador pot aguantar fins a 6 mesos. "S'ha desenvolupat tota aquesta tecnologia per facilitar que pugui arribar a tots els pacients durant el període de vacunació que sigui necessari", diu.Durant l'entrevista, Rodríguez ha anunciat que la companyia continua treballant en assajos perquè durant el primer trimestre del 2022 s'aconsegueixi liofilitzar la vacuna, amb l'objectiu que transportar-la sigui més fàcil.Davant les dificultats de transport, el director general de Pfizer Espanya ha defensat que la companyia està treballant perquè la vacuna sigui accessible i es pugui distribuir arreu del món. "Necessitem la cobertura de tota la població, no és suficient que només n'hi hagi a Espanya", recorda.

