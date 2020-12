VÍDEO Josefa Pérez: «Porto temps dient que jo volia vacunar-me»

La Josefa, a la residència de l'Hospitalet de Llobregat. Foto: ACN

Altres notícies que et poden interessar

Josefa Pérez, una dona de 89 anys, ha estat la primera persona a vacunar-se contra la Covid-19 a Catalunya. Poc després de les dotze del migdia aquesta dona originària d'Ourense, resident al centre Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) des de setembre del 2009, ha rebut la dosi del vaccí."No he tingut cap dubte, porto temps dient que jo volia vacunar-me", ha afirmat Pérez. "Després de tot el que he passat i aguantat, si estic aquí és per alguna cosa. Tinc molta fe i la fe mou muntanyes", ha continuat la usuària de la residència Feixa Llarga, que també ha assegurat que ha passat "bé i sense por" la pandèmia de Covid-19. "No em preocupava gens, ja que només et mors una vegada", ha ironitzat Josefa Pérez.A partir de demà, 25 equips començaran a treballar per administrar la vacuna a tot Catalunya. Ens els propers dies, en unes dues setmanes, es repartiran 104.000 dosis de la vacuna per a residents i personal sanitari i sociosanitari de les residències. En les properes 12 setmanes, es tindran 748.000 dosis de Pfizer, que serviran per cobrir totes les residències de Catalunya i els professionals sanitaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor