Què opina Oriol Mitjà sobre cadascuna de les vacunes disponibles?

Avui ha començat la campanya de vacunació a l’Estat espanyol i arreu d’Europa. Les dosis que s’estan administrant són de la vacuna Pfeizer, però després de Reis n’hi haurà una altra de disponible (Moderna) i dues més a l’horitzó, Sanofi i AstraZeneca - a més de Sputnik.

El conegut científic Oriol Mitjà ha explicat en un fil de Twitter quina és la valoració que fa de cadascuna, assenyalant-ne els avantatges i els inconvenients. Per a ell, les vacunes de Pfeizer i Moderna són “molt segures” i seran “la clau” per combatre la Covid-19.

Sobre les vacunes:

l'objectiu últim és que les proteïnes del SARS-CoV2 generin una resposta immunitària#Sanofi ➤Injecta proteïnes directament#Pfizer i #Moderna ➤Injecten mRNA ➤ passa a proteïnes#Sputnik i #AstraZeneca ➤Injecten ADN ➤passa a ARN ➤ passa a proteïnes pic.twitter.com/08nX8L3nXZ — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 26, 2020

L’objectiu últim d’aquestes vacunes és que les proteïnes del SARS-CoV2 generin una resposta immunitària, i ho fan seguint diverses tècniques: Pfizer i Moderna injecten mRNA (àcid ribonucleic missatger), que donen instruccions a les cèl·lules per fabricar proteïnes; mentre que la vacuna Sanofi injecta directament proteïnes.

Per a Mitjà, l’avantatge d’aquestes vacunes és que són “fàcils de fabricar, barates i la reacció immune és forta”. A més, tenen alta seguretat en fase-3, i cap pacient va tenir una reacció adversa greu per la vacuna. És per això que considera que el risc a curt termini és gairebé inexistent, i a llarg termini és només “teòric i altament improbable”.

Els inconvenients de les vacunes de mRNA, les primeres d’aquest tipus, són que el risc de reacció al·lèrgica és més freqüent que en altres vacunes, i que existeixen riscos “teòrics” d’alteracions autoimmunes amb aquesta nova tecnologia, tot i que “són molt improbables”, assenyala.

Pel que fa a les vacunes de proteïnes, com Sanofi, el científic en destaca un únic avantatge: és una tecnologia coneguda que ja s’ha utilitzat per la grip i l’hepatitis B, però en canvi no ha aconseguit els nivells adequats d’anticossos en adults de més de 60 anys. A més, trigaran a estar disponibles.

