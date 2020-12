«Esperaré que s'acabi la temporada per decidir»: Messi a Évole, en 20 frases

“El club está realmente mal. Y va a ser difícil que vuelva a estar donde estaba”.#MessiÉvole pic.twitter.com/698b5Rqmhh — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

“Bartomeu me engañó en muchas cosas y durante varios años”. #MessiÉvole pic.twitter.com/AsSJkBE98Q — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

La pregunta del millón. Y la respuesta. #MessiÉvole pic.twitter.com/3B2M9SwROJ — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

Leo Messi manté la incògnita sobre el seu futur al Barça: "Faré el que sigui millor per al club i per a mi". En una entrevista amb el periodista Jordi Évole emesa aquest diumenge a La Sexta, l'astre argentí no ha volgut acabar de concretar que passarà després de l'1 de gener del 2021, quan podrà negociar el seu contracte amb qualsevol club.Durant la conversa amb Évole, Messi ha parlat de Pep Guardiola i Luis Enrique com els dos entrenadors que més van marcar la seva trajectòria. Així i tot, i malgrat el mal tràngol del burofax, Messi també ha mostrat el seu compromís amb el projecte de Koeman. Aquestes són les 20 frases més destacades de l'entrevista:1. "El club està realment malament i serà difícil tornar a estar on estàvem".2. "Vaig patir molt per temes esportius".3. "Admirar esportistes? Sí. Rafa Nadal, Federer, Lebron James i, en el futbol, Cristiano Ronaldo".4. "Per temes esportius no vaig plorar, però sí que vaig patir molt, i després per un altre tema sí que he plorat, però no vull entrar en detalls".5. "No m'agrada parlar de política [...] Més que partits polítics semblen equips de futbol".6. "Segurament, no a tot el món li agradi o li hagi agradat Maradona", sobre els casos de violència masclista protagonitzats pel futbolista.7. "Hauria d'haver anat al psicòleg, però no hi he anat mai. Em costa fer el pas, tot i saber que ho he necessitat".8. "Tornaria a enviar el burofax".9. "El president [Bartomeu] va filtrar coses per fer-me quedar malament".10. "Bartomeu em va enganyar amb moltes coses en diversos anys".11. "Em va doldre el tracte rebut [en les investigacions d'Hisenda]".12. "Amb Guardiola hem parlat, sí. Parlem de com van les coses. No hem parlat de si ens tornarem a trobar".13 ."Koeman va ser un gran encert, i està fent les coses bé. A poc a poc, l'equip va creixent".14. "No he parlat amb cap precandidat a la presidència del Barça".15. "Que passin les eleccions, que guanyi qui hagi de guanyar, i després veurem".16. "No serà fàcil donar la volta al club".17. "No tinc res clar fins que acabi l'any i esperaré que acabi la temporada".18. "Faré el que sigui millor per al club i per a mi".19. "Em quedaré a viure aquí a Barcelona i vull tornar al club quan ja no sigui jugador".20. "M'agradaria jugar als Estats Units".

