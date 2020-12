Aragonès: «Avui comença el principi del final del túnel»

📡 Dr. Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública: 'Avui és un gran dia, però no podem abaixar la guàrdia. Necessitem que la gent es vacuni. Si aconseguim una cobertura del 80% a les residències podem aconseguir immunitat en el món residencial.' pic.twitter.com/6PuVHE1ssp — Salut (@salutcat) December 27, 2020

📡 #Consellera @albaverges: 'Avui és un punt d'inflexió després d'un any molt dur, molt dur a les residències del nostre país. En la fase següent vacunarem al personal sanitari i persones amb un alt grau de dependència.' pic.twitter.com/FBjuVGIuYR — Salut (@salutcat) December 27, 2020

Josefa Pérez, una dona de 89 anys, ha estat la primera persona a vacunar-se contra la Covid-19 a Catalunya. Poc després de les dotze del migdia aquesta dona originària d'Ourense, resident al centre Feixa Llarga de l'Hospitalet des de setembre del 2009, ha rebut la dosi del vaccí. Alhora també ha estat vacunada Conxita Barbeta, de 52 anys, directora de la residència. La infermera encarregada d'aplicar-los la vacuna ha estat Idioa Crespo.El vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s’han desplaçat fins a la residència on s’ha administrat la primera vacuna.Pere Aragonès ha agraït la tasca de la ciència que ha permès accelerar la trobada d’una vacuna i ha dit que “comencem el principi del final del túnel que ens ha de servir per reconstruir aquest país”.En la mateixa línia, Vergés ha indicat que avui és un “punt d’inflexió” després d’un any “molt dur”. Tot i això, ha advertit que les properes setmanes seran clau, on s’haurà de vigilar “més que mai” i que les vacunes no començaran a ser actives fins la segona dosi, d’aquí dues setmanes. També ha insistit que no es podia “abaixar la guàrdia”.També ha estat “un gran dia” per a Argimon. El secretari de Salut Pública ha demanat que el màxim de gent possible, especialment els sanitaris, donin l’aprovació a ser vacunats, per tal d’aconseguir arribar a l’anomenada “immunitat de grup”. I ha insistit: “Necessitem que la gent es vacuni. Si aconseguim una cobertura del 80% a les residències podem aconseguir immunitat en el món residencial”. A la Feixa Llarga d’Hospitalet han donat el consentiment el 100% de residents i treballadors.A partir de demà, 25 equips començaran a treballar per administrar la vacuna a tot Catalunya. Ens els propers dies, en unes dues setmanes, es repartiran 104.000 dosis de la vacuna per a residents i personal sanitari i sociosanitari de les residències. En les properes 12 setmanes, es tindran 748.000 dosis de Pfizer, que serviran per cobrir totes les residències de Catalunya i els professionals sanitaris, ha assegurat Argimon. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, també s’ha mostrat molt content amb l’inici de la vacunació. “Estem davant del principi del final de la pandèmia de coronavirus. El principi és la vacuna, i l'objectiu és la immunització de la població”, ha apuntat.

