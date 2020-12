Cinc dies i 500 convidats: la festa de Cap d'Any de Neymar que ha provocat indignació al Brasil

Brasil s’ha indignat amb el futbolista Neymar Jr., després que ha transcendit que ha organitzat una festa per Cap d’Any amb més de 500 convidats, i a més ha demanat que hi assisteixin sense mòbils per tal de no poder enregistrar res del que hi passi.

Segons informa el mitjà brasiler

La celebració s’està fent a la seva mansió, però no ben bé dins de la casa sinó en una discoteca subterrània que fa anys que es va fer construir als voltants de la finca i on hi hauria pista de ball, bar, un escenari per un DJ i fins i tot sales de jocs i videojocs.

O Globo , la festa organitzada per Neymar va començar la nit del 26 de desembre i s’allargarà fins al dia 31.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor