Troben a Pompeia un precedent dels restaurants de menjar per endur-se

El Ministeri de Cultura italià ha informat d’una “descoberta extraordinària” a les excavacions de Pompeia: un termopoli, un lloc on se servia menjar i beguda, que conserva el taulell amb unes “imatges d’animals que semblen tridimensionals”, i recipients amb restes de menjar que es venia al carrer, i que consideren l’origen del menjar per endur-se.

Les pintures del taulell representen, segons les primeres anàlisis, part dels aliments i begudes que se servien: dos ànecs reals, un porc, cabres, peixos i cargols de terra. En els recipients s’hi ha trobat un fragment d’os d’ànec, i en un doli, faves moltes, que s’haurien utilitzat per modificar el gust del vi per fer-lo més clar.

Aquest descobriment a la ciutat sepultada per les cendres del Vesuvi l’any 79 serveix per ampliar els coneixements sobre els hàbits alimentaris. Només a Pompeia hi ha uns vuitanta termopolis, però cap amb el taulell completament pintat com aquest.

era costum consumir aquests aliments a l'aire lliure, especialment entre les classes populars, que sovint no tenien cuina a casa. Es podien prendre tant al taulell com endur-se'ls a casa.

