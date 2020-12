VÍDEO Estelades a l'emotiu Cant de la Senyera del Concert de Sant Esteve al Palau de la Música

Al concert de Sant Esteve, emocionat i agraït als Cors de l’Orfeo Català i Cor de Cambra del Palau per la seva estima a la cultura i el país. Un record per @jorditurull @junqueras @raulromeva @dolorsbassac i @forcadellcarme i el desig que el 2021 el gaudim junts en llibertat pic.twitter.com/tvgHiyVtDE — Jordi Sànchez (@jordialapreso) December 26, 2020

El Concert de Sant Esteve al Palau de la Música no s'ha pogut escapar del coronavirus i només ha reunit aquest dissabte al vespre una part de la família coral de l'Orfeó Català. Així, els cantants de l'Orfeó hi eren presencialment, però la resta dels cors de l’Escola Coral i el Cor de Cambra del Palau han estat pregravats i s'hi han unit a través d'una gran pantalla a l'escenari.La pandèmia ha obligat a apostar per un format innovador per esquivar les restriccions de la pandèmia i encabir les actuacions de tots els cors de l'Orfeó. Així, l'espectacle, que ha estat presentat per l'actriu Sandra Monclús, ha comptat amb l'actuació en directe de l'Orfeó Català i vídeos enregistrats per a l'ocasió per part dels cors de l'Escola Coral i del Cor de Cambra del Palau. Per reivindicar el paper essencial de la cultura, la dansa, el videoart i la dramatúrgia també han estat protagonistes.El concert ha finalitzat el públic dempeus interpretant el Cant de la Senyera, i amb l'exhibició d'estelades per part dels assistents. Entre el públic hi havia Jordi Sànchez, que ha celebrat el fer de poder-hi assistir en un tuit.El Concert de Sant Esteve, que se celebra des de l’any 1913, és una de les fites anuals més importants del Palau i un dels concerts nadalencs amb més tradició d’Europa. En aquests 107 anys d'història, el concert només es va deixar de fer en comptades ocasions, per circumstàncies excepcionals com la Guerra Civil, la primera postguerra, la gran nevada del 1962 o la reestructuració del cor.

