Jordi Sànchez, entre els assistents a un Concert de Sant Esteve on s'han tornat a lluir estelades

Al concert de Sant Esteve, emocionat i agraït als Cors de l’Orfeo Català i Cor de Cambra del Palau per la seva estima a la cultura i el país. Un record per @jorditurull @junqueras @raulromeva @dolorsbassac i @forcadellcarme i el desig que el 2021 el gaudim junts en llibertat pic.twitter.com/tvgHiyVtDE — Jordi Sànchez (@jordialapreso) December 26, 2020

En un Concert de Sant Esteve al Palau de la Música especialment emotiu per la pandèmia del coronavirus, les reivindicacions polítiques hi han tingut menys espai que en altres ocasions.Amb tot, durant el Cant de la Senyera, s'han exhibit estelades al pati de butaques. Entre el públic, a més, hi havia Jordi Sànchez, que ha manifestat sentir-se "emocionat i agraït" als cors "per la seva estima a la cultura i el país". A més, ha desitjat "que el 2021 el gaudim junts en llibertat", en referència a Turull, Junqueras, Romeva, Bassa i Forcadell.La pandèmia ha obligat a apostar per un format innovador per esquivar les restriccions de la pandèmia i encabir les actuacions de tots els cors de l'Orfeó. Així, l'espectacle es repetirà aquest diumenge a les 12 per compensar les limitacions d'aforament davant d'una àmplia demanda.

