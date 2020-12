Un menor, ferit molt greu al ser arrossegat per un tren a la Garriga

Atropellament ferroviari a #laGarriga @rod3cat . SEM informa noi de 16 anys amb amputacio extremitats inferiors. ADIF informa circulacio en ambdos sentits per via 1 — Protecció civil la Garriga (@PcLaGarriga) December 25, 2020

Un menor d'edat ha patit ferides molt greus a les dues cames al ser arrossegat per un tren d'on acabava de baixar, a la Garriga, aquest divendres al vespre. Segons ha avançat Protecció Civil del municipi, es tracta d'un noi de 16 anys.El noi hauria baixat del tren amb la seva bicicleta, i per algun motiu que s'està investigant el tren li hauria passat per sobre. El9Nou afegeix que la víctima ha estat atesa al lloc dels fets per diversos testimonis, a més de la Policia Local, Bombers i efectius del SEM. Ha estat traslladat en estat greu a l’Hospital Vall d’Hebron.

