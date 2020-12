Un detingut per marxar d'un hotel de València sense pagar 2.500 euros

Agents de la policia espanyola han detingut a València un home de 35 anys com a presumpte autor d'un delicte d'estafa, després allotjar-se en un hotel de la ciutat i marxar sense pagar la factura corresponent, d'un import total de 2.524 euros.El client es va allotjar a l'hotel entre el 12 i el 15 de desembre i posteriorment va ampliar la reserva fins al dia 20, dies en els quals no s'hi va estar. El detingut va deixar totes les seves pertinences a l'interior de l'habitació, de manera que no es va poder oferir l'estada a altres clients en aquest període.En aquest moment, l'hotel es va posar en contacte amb l'home, exigint-li l'abonament de la factura. El detingut va al·legar diferents excuses per esquivar el pagament. L'empresa propietària de l'hotel va carregar l'import a la targeta bancària que va proporcionar l'home a la reserva, però la transacció va ser rebutjada.La recepció de l'hotel va reiterar a l'usuari la sol·licitud d'abonament del cost de l'allotjament, i fins i tot va concertar diverses cites presencials perquè pagués tant l'estada com els serveis dels que va fer ús. Finalment, l'home no hi va acudir i va al·legar que es trobava fora de València per feina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor