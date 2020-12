VÍDEO El delirant monòleg sobre el tió d'un popular humorista nord-americà: «Els catalans no necessiten drogues»

Spain has some interesting Christmas traditions. For more Spanish jokes watch here: https://t.co/5EaXwiF50K pic.twitter.com/2SIFsbZRsm — Jim Gaffigan (@JimGaffigan) December 22, 2020

El tió és una de les tradicions catalanes que més sorprenen a tot el món. Així ho demostra el popular humorista nord-americà Jim Gaffigan, que ha recuperat un monòleg en el qual parla de la celebració nadalenca i l'ha compartit als seus seguidors de Twitter (més de 3,2 milions) i Instagram (gairebé 900.000)."Catalunya estava com: "Què més podem fer", arrenca Gaffigan. "Tenim el caganer, però i si féssim alguna cosa estranya per als nens?", afegeix. L'humorista defineix el tió com "un tronc que els nens alimenten pel desembre, el cuiden, i el dia de Nadal el colpegen cantant una cançó".El còmic posa de manifest, amb humor, com aquesta tradició impacta als nord-americans: "Diuen que això no pot ser cert", indica, però sí que ho és: "No necessiteu drogues", diu Gaffigan als catalans, abans de culminar el monòleg incidint en la lletra de la cançó per fer cagar el tió i definir la tradició com a "fascinant".

