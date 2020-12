Així és l'estafa que utilitza la vacuna com a excusa per robar en cases de gent gran

⚠️#AlertaFraude⚠️



Se han recibido llamadas #FALSAS, sobre todo a #mayores, simulando ser el Servicio de Salud de #Baleares para vacunar a domicilio contra el #COVID19



La vacunación comenzará el día 27 en las residencias de mayores, nunca a domiciliohttps://t.co/i5NMEGidYP pic.twitter.com/Ss5Fc718rv — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 22, 2020

El món de l'estafa és un espai que es reinventa constantment per agafar desprevingudes les seves víctimes amb noves estratègies i tècniques que no s'esperin. Així, la pandèmia del coronavirus és una oportunitat perfecta per aprofitar-se de la gent.Després d' algunes estafes detectades referents a la situació d'emergència sanitària, ara la Guàrdia Civil ha alertat d'un nou engany que utilitza la vacuna de Pfizer com a excusa per poder accedir als domicilis de gent gran i robar-hi.L'estratègia s'ha detectat especialment a les Balears i les Canàries, si bé podria haver-se estès per tot l'Estat. Consisteix en trucar a casa de gent gran -preferentment persones que visquin soles- simulant ser sanitaris per vacunar a domicili.En concertar la cita, els estafadors van a la casa corresponent i l'assalten. Les autoritats han recordat que la vacunació no es fa en cap cas a domicili i que es posa en marxa aquest diumenge, només en residències.

