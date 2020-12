El risc de rebrot es dispara al Ripollès tot i el confinament

Altres notícies que et poden interessar

El risc de rebrot a la Cerdanya és de 2.654, amb una disminució en 24 hores de 45 punts. Pel que fa al Ripollès, l'indicador ha pujat de 1.891 a 2.006 (+115). Les dues comarques, que estan confinades perimetralment des d'aquest dimecres, registren velocitats de contagi menors a les informades fa un dia. A la Cerdanya s'ha passat d'1,23 a 1,15, i al Ripollès, d'1,38 a 1,35.Un indicador preocupant és el de la taxa de confirmats per PCR/TA, que se situa a la Cerdanya en 1.313, i en 843 al Ripollès, segons les últimes dades del Departament de Salut. En la primera comarca, destaca també el percentatge de proves que donen positiu, amb un 17,42%. La incidència a 14 dies està en 2.364, pels 1.562 del Ripollès.A la Cerdanya s'han diagnosticat 230 casos entre el 16 i el 22 de desembre, pels 184 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 846 PCR i 582 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels infectats és de 38,45. Segons l'últim balanç, hi ha 9 pacients ingressats. En total han mort 17 persones (les mateixes que en el balanç anterior) i s'han confirmat 1.364 casos per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia, 7 més en 24 hores. El total amb totes les proves és de 1.386.Entre el 16 i el 22 de desembre hi havia 9 ingressats i es van declarar 3 defuncions. En l'interval anterior hi havia 6 hospitalitzats i no es va informar de cap mort.Pel que fa al Ripollès, s'han diagnosticat 204 casos entre el 16 i el 22 de desembre, pels 174 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 1.087 PCR i 1.380 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels infectats és de 46,52. En aquest moment hi ha 17 pacients ingressats. En total han mort 53 persones, 1 més que fa 24 hores. S'han confirmat 1.365 casos per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia, 10 més que fa un dia. El total amb totes les proves és de 1.418. El 8,55% de les proves donen positiu i la taxa de confirmats per 100.000 habitants està en 843.Entre el 16 i el 22 de desembre hi havia 13 ingressats i s'ha informat de 8 morts. En l'interval anterior hi va haver 16 hospitalitzats i es van comunicar 2 defuncions.

