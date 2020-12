A un dia de la vacuna: on i quan arrencarà la campanya?

Altres notícies que et poden interessar

Demà és el dia D. Arrencarà la vacunació contra la Covid-19 a Catalunya, una campanya que durarà mesos i que es preveu clau per guanyar el pols a la pandèmia. Aquest diumenge es rebran 1.595 dosis, que es distribuiran amb equitat territorial. Es prioritzaran les residències i el tret de sortida serà al centre de la Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat.També es vacunarà el mateix diumenge a la residència de Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla de Segur; a Balàfia 1, a Lleida; al geriàtric La Mercè, a Tarragona; a la residència Natzaret, a Mora d'Ebre; a la residència assistida Fonts de Capellans, a Manresa; a la residència Mil·lenari Ciutat Vella, a Barcelona; a Sabadell Gent Gran, a Sabadell; i a la residència Creu de Palau, a Girona. "Ens desplaçarem amb equitat territorial perquè l'esperança de la vacunació pugui arribar a totes les regions sanitàries", assegura la consellera de Salut, Alba Vergés.El criteri per escollir les residències ha estat començar per residències verdes, públiques i grans, que permetessin començar la roda de vacunació amb una casuística que no fos "la més complexa" que els professionals es trobaran durant la vacunació.La primera etapa de la vacunació durarà de gener a març i inclourà més de 700.000 dosis de vacunes destinades a residències i professionals sanitaris. Després començarà la segona etapa per a més grans de 80 anys i a partir d'aquí a altres grups de població.S'han format 2.110 infermeres i 506 administratius per a la vacunació, en quatre sessions. "Els professionals s'estan bolcant en aquesta estratègia de vacunació", ha assegurat la consellera. Vergés ha ressaltat "l'esperança de la vacunació i l'orgull dels professionals que estan responent en tot moment des del març".L'estratègia, doncs, comença aquest diumenge amb una avançada. Cada dilluns arribaran 60.000 dosis de vacunes, que es començaran a posar cada dimarts. L'estratègia durarà setmanes i requereix continuar fent "esforços" fins a assumir la immunitat de grup.Vergés ha demanat "no abaixar la guàrdia" i "extremar les mesures" aquestes festes: 10 persones com a màxim de dues bombolles de convivències, i buscar alternatives als àpats tradicionals. "Sempre hem de pensar que podem estar contagiant els nostres", ha dit. Aquestes mesures han de servir per protegir els nostres familiars i també per garantir el "millor gener possible". "Hem aconseguit que el creixement sigui lent però les xifres són molt altes. El que fem ara determinarà la cruesa del gener", ha advertit Vergés.El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha volgut enviar un missatge clar en relació a les festes de Nadal: "Mínima interacció". Argimon ha fet la reflexió segons la qual no s'ha de pensar en la permissivitat -és a dir, si està permès o no reunir-se amb 10 persones- sinó en aconseguir la mínima interacció possible. El doctor ha admès que la vacunació és un motiu d'esperança, però això "durarà tot un any". "No perquè comencem a vacunar diumenge les coses van millor. Durarà un any", ha remarcat Argimon. El repte ara és en forma de vacunació, ha dit, que serà complex en termes logístics.Catalunya posa tres milions de dosis de vacunes a l'any, i enguany se'n volen posar 12. "La immunitat de grup es xifra entre un 70 i un 80% en el cas del coronavirus", ha dit el doctor. Un altre element que dificulta la logística de la vacunació és el fet que es comença a vacunar amb la vacuna de Pfizer, però n'arribaran diferents durant l'any. "No és el que ens trobem habitualment", ha dit. El tercer element que ho complicat tot és la "tecnologia" de les vacunes, que és "nova". "Les vacunes arriben ultracongelades i això fa que sigui molt difícil la seva distribució", ha dit. Les vacunes arribaran en unes caixes de gel sec, els professionals trauran la primera safata i hi haurà 975 dosis que s'hauran d'administrar.Aquestes dosis van en vials de 5 dosis. Quan es prepara, s'han de vacunar cinc persones. Això són elements diferencials que no són habituals en una campanya de vacunació. Argimon ha detallat que 5.000 persones han respost a la crida per col·laborar en la vacunació. "Serà una situació d'estrès. Demano a la ciutadania que ens ajudin per assolir aquest repte i que veiem la llum al final del túnel", ha dit.

