Un mort per l'incendi d'un pis al carrer Mas Gili, de Granollers

Una persona ha mort aquest divendres a causa de l'incendi a la sisena planta d’un edifici de 8 pisos d’alçada al carrer Mas Gili de Granollers.Segons han precisat els Bombers, fins al lloc s’han activat 15 dotacions, entre les quals hi havia la unitat sanitaritzada del GROS (Grup Operatiu de Suport). Els primers efectius que han arribat han confirmat l’alta càrrega de foc que es propagava per façana. S’han iniciat les maniobres d’extinció des de l’exterior, també des de l’interior amb atac directe, dificultades per l’alta intensitat de l’incendi, i les tasques de recerca tant al pis afectat com a l’immoble. De l’interior del pis s’han pogut evacuar dues persones però, segons les primeres informacions, hi havia una tercera persona, amb mobilitat reduïda, a l’interior. La intensitat de les flames i l’alta temperatura ha impedit l’accés a l’interior. Paral·lelament també s’han estat revisant els pisos superiors on s’ha demanat als veïns que es confinessin a l’interior dels seus domicilis. Posteriorment s’han revisat també els pisos de les plantes inferiors. Alguns veïns han sortit a l’exterior de l’edifici.A les 19.51 hores el foc ja s’ha donat per controlat i a les 20.27 hores per apagat, fet que ha facilitat la recerca a l’interior del pis. Finalment s’ha localitzat el cos sense vida d’una persona a l’interior d’una de les habitacions.D’acord amb responsables municipals de l’Ajuntament de Granollers s’ha habilitat un Centre Cívic proper on s’ha acollit algun dels veïns que s’havien evacuat.També s’ha avisat a tècnics de les companyies de gas, llum i aigua per si fos necessari tallar algun dels subministraments durant les tasques d’extinció.A més dels Bombers, en el dispositiu d’emergència s’han activat 8 ambulàncies del SEM que han traslladat a l’hospital de Granollers dues persones lleus, de l’interior del pis sinistrat, i han fet dues atencions al lloc. També s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local i del cos dels Mossos d’Esquadra que s’han fet càrrec de la investigació i de les diligències judicials.

