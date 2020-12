Un ferit lleu en la deflagració d'una estufa exterior a Sitges

A Sant Pol de Mar (Maresme), una fuita d'aigua exterior s'ha filtrat per parets, sostres i forjats de dues finques del carrer Riera. Els Bombers han estat avisats a les deu del matí. La filtració ha afectat la planta baixa i dues plantes on hi havia habitatges, un bar i un garatge. El cos d'emergències hi ha enviat tres dotacions, que han inspeccionat la zona. Els efectius s'han retirat un cop han constatat que no hi havia risc.



Finalment, cap a tres quarts de deu del matí al carrer Magnòlies de Sant Quirze del Vallès han caigut uns tres metres lineals d'un mur de 5 de llarg i 5 d'alçada que feia de tancament perimetral d'una finca. Els Bombers hi han enviat una dotació que ha sanejat i abalisat la zona.

Una persona ha resultat ferida lleu aquest migdia per la deflagració d'una estufa exterior a la planta baixa d'un local de tres plantes al carrer Balbins de Sitges (Garraf), segons els Bombers. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues i la persona ha estat evacuada a un centre sanitari pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Dues dotacions dels Bombers han anat a l'indret però quan han arribat ja no hi havia flama. En una altra actuació, a tres quarts de quatre de la tarda a Badalona, els veïns d'un edifici del passatge Riu Llobregat han evacuat l'immoble per un incendi en un balcó. Ha cremat un arbre de Nadal, una bicicleta i un tendal de plàstic. Hi han treballat tres dotacions dels Bombers i cap persona ha resultat ferida.

