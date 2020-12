Podem lamenta que Felip VI no condemni «explícitament» la corrupció del seu pare

Podem ha lamentat que el rei Felip VI no condemnés "explícitament" les activitats "corruptes" del seu pare "i l'evasió fiscal" durant el tradicional discurs de la nit de Nadal de la Casa Real. El portaveu del grup Parlamentari d'Unides Podem, Pablo Echenique, ha criticat que, en canvi, el monarca va dir "un pilot de coses que ja sabíem", i que l'única referència als presumptes casos de corrupció que envolten l'emèrit i esquitxen la Sarsuela va ser per "citar-se a ell mateix el 2014... com si no hi hagués novetats".



En dues piulades a Twitter Echenique ha considerat que Felip VI "podria haver explicat perquè va amagar (durant 2 eleccions generals) que (almenys) des del març del 2019 coneixia els negocis tèrbols del seu pare". El portaveu del grup parlamentari del soci de govern del PSOE també ha recordat que Felip VI va "reconèixer" que en tenia coneixement el 15 de març del 2020, "amb Espanya en xoc pel confinament i després que ho publiqués el Telegraph.

