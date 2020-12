Omella reclama als polítics i a les institucions que posin «tots els mitjans possibles» per frenar la crisi

Altres notícies que et poden interessar

L'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), el cardenal Juan José Omella, ha reclamat als polítics i a les institucions públiques i privades que "posin els mitjans necessaris perquè aquesta nova crisi social i econòmica passi com més aviat millor"."En això es concreta ara la seva vocació de servei a el bé comú, sense el qual no hi ha una veritable caritat política", ha manifestat en el seu tradicional missatge de Nadal, que s'ha vist marcat per la pandèmia de la Covid-19 i els seus efectes.En aquest sentit, Omella ha afirmat que "aquella primera Nadal" deixa alguns aprenentatges que poden ajudar en l'actualitat. "La humilitat, l'acollida de què ve de lluny, el compartir amb el qual no té res. Valors tan necessaris en el nostre temps, aquí i ara", ha detallat.El cardenal ha recordat que aquest any ha tingut lloc la pandèmia del nou coronavirus, que ha causat "molt dolor" i "s'ha portat la vida de moltes persones". "Aquests mesos han estat i segueixen sent molt difícils per a tots nosaltres", ha recalcat, per apuntar les absències i dificultats econòmiques que viuen moltes famílies.Malgrat tot, el cardenal ha afegit que, "enmig de la foscor", aquest any també s'ha vist "brillar moltes llums que han permès mantenir l'esperança". "Han estat els sanitaris, els metges, els sacerdots als hospitals, els militars en les residències de gent gran, els responsables de logística, de neteja, dels serveis bàsics, els treballadors en els supermercats, a les escoles. Tantes i tantes persones i institucions socials ", ha subratllat.

