El PSOE confia que Felip VI «segueixi amb la renovació» de la monarquia espanyola

"Els socialistes volem posar l'èmfasi també en el ferm compromís del Rei amb els valors ètics que avui la societat reclama de les institucions. Valors ètics que com el Rei diu han d'estar per sobre de qualsevol circumstància personal o familiar", ha indicat Narbona.A banda d'això, la presidenta del PSOE ha destacat el "missatge de confiança en el futur" de Felip VI en el marc de la pandèmia de la covid-19, així com que el monarca instés a treballar "des de la unitat" per superar les adversitats.Narbona també ha compartit amb Felip VI la "solidaritat i preocupació" per les víctimes de la covid, tant des del punt de vista sanitari com econòmic, el record per la gent "que ha lluitat per fer front a la pandèmia" i la "menció expressa" al funcionament de l'Estat i "en particular" a l'Exèrcit i a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.