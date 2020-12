Laura Ormella serà la candidata de Primàries el 14-F

El millor regal de Nadal que m'han fet en la vida, és que m'hagueu donat la confiança per encapçalar la llista que vol recuperar la victòria del Referèndum de l'1 d'Octubre per declarar la Independència.



Per sort, compto amb 134 persones i un gran equip per dur-ho a terme. — Laura O. 🔪🔥 (@Ormellix) December 25, 2020

Laura Ormella serà la candidata de Primàries a les eleccions catalanes del 14 de febrer. Ormella, executiva de vendes de 35 anys, es presenta per "fer fora als botiflers del Parlament i retornar la dignitat al poble català", segons consta al web de Primàries Catalunya. Ha obtingut 2.170 vots i ha quedat la primera a la llista per Barcelona. L'acompanyaran Víctor Puig i Gerard Ardanuy, número 2 i 3 per la mateixa demarcació.Ormella defensa que correspon a la seva generació "alçar-se i no deixar-se esporuguir pel renovat autoritarisme espanyolista" ni tampoc "ofegar-se en l'apatia del neoautonomisme carrincló, victimista i perdedor". Molt activa a Twitter, on té prop de 13.000 seguidors, defensa fer efectiu el mandat de l'1-O, retirar totes les denúncies de la Generalitat contra manifestants independentistes, eliminar "càrrecs endollats" i revisar les taxes d'autònoms, entre d'altres propostes.Pel que fa a la llengua, Ormella aposta per una televisió pública i una educació pública en català, que faciliti la integració als nouvinguts i permeti a tothom estudiar en l'idioma propi del país. Així mateix, es compromet a parlar només en català "menys quan l'anglès sigui imprescindible". També assegura que farà públiques "les amenaces, coaccions, xantatges o intents de pactisme ocult" que li arribin si és escollida diputada.Per Girona, el candidat amb més vots ha estat Marc Rossinyol; per Lleida, Sergi Torrente; i per Tarragona, Carles Prats. En total han participat d'aquest procés 5.805 votants que han escollit les 135 persones que conformaran la llista de Primaries al Parlament amb l'objectiu "d'aplicar el mandat vigent de l'1-O que dicta independència".

