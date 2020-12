PP, Vox i Ciutadans tanquen files i aplaudeixen Felip VI

PP, Vox i Ciutadans han tancat files i han aplaudit el discurs d'ahir de Felip VI, en què pràcticament no va fer referència als escàndols de corrupció que esquitxen la família reial i només va receptar seguir "principis ètics" a tothom. El president del PP, Pablo Casado, ha afirmat que amb el seu missatge s'ha acostat a la ciutadania que està patint les conseqüències socials i econòmiques derivades de la pandèmia. "Va demostrar una vegada més la seva proximitat i sensibilitat amb els espanyols que ho estan passant malament", ha dit. Casado ha defensat la institució com a "símbol de la continuïtat i la permanència com a nació, una nació que ha de preservar-se unida dins de la seva diversitat", ha expressat.El popular ha assegurat que Espanya "ha de seguir caminant unida i forta, i que no admetrà les agressions dels que volen soscavar una història d'èxit". També ha destacat que Felip IV tingués un record per a les famílies que pateixen la crisi social i econòmica per la pandèmia, pels joves i per als professionals sanitaris. En el seu discurs, el president dels populars ha defensat la figura i la tasca del monarca i ha recordat que fa 42 anys que la ciutadania va ratificar en referèndum que Espanya tingués una monarquia parlamentària.Ciutadans ha celebrat la "claredat" de Felip VI en el discurs de la nit de Nadal a l'hora de demanar el "respecte" de totes les institucions, inclosa la Casa Real, als principis ètics i morals, única al·lusió als casos de presumpta corrupció que amenacen el seu pare, Joan Carles de Borbó, sense referir-s'hi directament."El rei va al·ludir clarament als fets i se'n va desmarcar reivindicant els principis ètics i morals per sobre de vincles personals i familiars", ha valorat el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa. Segons ha manifestat el líder taronja, la seva formació subscriu el discurs de Felip VI, que ha qualificat de "propi d'un estadista" perquè "va tocar els temes obligats amb claredat i sensibilitat".Carrizosa, que ha tingut un record per als afectats per la crisi de la Covid i per als camioners atrapats a Dover en el marc de l'aparició d'una nova variat de la infecció al Regne Unit, ha celebrat també que Felip VI fes referència al "projecte comú" que, al seu parer, suposa la Constitució, en el que va ser un "reconeixement a la democràcia". Segons Carrizosa, el rei "va fer una crida a no destruir el que hem construït tots junts", i va "animar" a millorar-ho.Vox ha acusat Pedro Sánchez i Pablo Iglesias d'utilitzar els escàndols que envolten el rei emèrit Joan Carles I i per extensió la Corona per "tapar la gestió criminal del govern d'ultraesquerra". El líder de la formació d'ultradreta, Santiago Abascal, ha assegurat que el Borbó "no ha fugit", perquè no té causes judicials pendents ni sentències fermes, al contrari del que sí han fet, al seu parer "Puigdemont" o "molts etarres" fugits "a la narcodictadura veneçolana" que "finança Podem i el vicepresident del govern". En aquest context ha recordat que Felip VI és "el cap de la nació" i ha alertat que "la nació no permetrà que una banda de malànimes, corruptes i blanquejadors d'assassins li robi el futur".Abascal també ha considerat que el govern que formen la coalició de PSOE i Podem és "responsable directe" de la mort de "milers d'espanyols", de la "ruïna" de l'economia espanyola, de la "fam de moltes llars", de la "invasió migratòria" i de "dinamitar la concòrdia nacional".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor