L'independentisme signa una treva per carregar contra el discurs de Felip VI

La legislatura ha deixat pocs moments d'unitat independentista, i més aviat ha estat marcada pels retrets i l'agror entre partits. Junts i ERC comparteixen objectiu però proposen camins diferents, i hi ha pocs elements que actuïn d'aglutinadors. Encara menys quan hi ha una campanya electoral a l'horitzó. Avui, però, l'independentisme ha signat una treva per criticar de manera unànime el discurs de la nit de Nadal de Felip VI. Unes paraules que van passar de puntetes pels casos de corrupció que esquitxen el seu pare -fugat als Emirats Àrabs des de l'estiu- i va fer intocable, una vegada més, la Constitució i el règim de 1978.En la tradicional ofrena floral a la tomba de Francesc Macià, el Govern i els representants dels principals partits independentistes han reivindicat la figura de l'expresident i han carregat contra el rei espanyol. Amb el Govern, ha participat el president inhabilitat, Quim Torra, que ha assenyalat la "disjuntiva claríssima" entre la monarquia espanyola i una república catalana. Torra ha criticat que Felip VI parli d'ètica, tenint en compte les irregularitats que esquitxen la família reial i el silenci còmplice de la institució.El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, ha assegurat que Felip VI va fer un discurs "allunyat de la realitat", en què no es va desmarcar de la corrupció del pare i es va referir a la dictadura com "una època de desavinences". "L'únic discurs que ens pot interessar de Felip VI és el que anunciï la fi de la monarquia", ha afirmat el líder d'ERC. Laura Vilagrà, número 2 dels republicans a les eleccions, ha afirmat que les paraules del monarca indiquen "que la repressió continua" i ha tingut un record per als presos polítics, que passaran el quart Nadal a la presó.En nom de Junts, Laura Borràs -la candidata efectiva a la presidència de la Generalitat per darrere de Carles Puigdemont- ha assegurat que Felip VI és "còmplice" de la situació del "rei fugat" i ha lamentat que el discurs d'ahir del monarca fos "absolutament buit" i sense cap "propòsit d'esmena". "Ni tan sols va esmentar el seu pare, el rei fugit, que s'afanya a regularitzar la seva situació fiscal però no fa res per regularitzar la seva situació democràtica", ha dit la portaveu de Junts al Congrés.Altres partits com ara Demòcrates, el PDECat, el PNC, també s'han mostrat molt crítics amb el monarca per la seva poca deferència amb la qüestió catalana així com per no denunciar la corrupció de l'Emèrit. Més contundent ha estat Òmnium Cultural. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha dit que Felip VI "no només tacat per la corrupció, sinó també insensible i al patiment, a la repressió", especialment en un moment de crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia, i també "en una profunda crisi democràtica" derivada de la qüestió catalana. En la seva intervenció davant la tomba del president Macià, el vicepresident d'Òmnium també ha lamentat que l'estat espanyol no vulgui dialogar i afrontar el conflicte polític."És el quart Nadal que el president d'Òmnium no pot ser aquí, perquè està injustament empresonat, per això al costat de la tomba, avui som aquí per reivindicar aquesta amnistia per Jordi Cuixart, per tots els presos polítics, represaliats i per les gairebé 3.000 persones que han patit i estan patint repressió al nostre país", ha afirmat. Mauri ha reivindicat l'amnistia com l'única via per resoldre el conflicte polític. Juntament amb el rebuig a la monarquia, l'amnistia ha estat l'altre gran element que ha aconseguit aglutinar la major part de l'independentisme.L'ANC ha evitat valorar el discurs de Felip VI. La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha fet una crida a "recuperar la iniciativa" el 2021 per tal que l'independentisme deixi d'estar "a la defensiva" i ha proposat "aconseguir petites victòries" que encaminin el sobiranisme "a la victòria final".Sobre la fugida de Joan Carles no n'han donat explicacions ni la Casa Reial ni el govern espanyol. La qüestió de la monarquia és un dels punts de tensió a la Moncloa entre el PSOE, que tanca files, i Podem, que mira de gestionar com pot les contradiccions que li suposa la situació. Sobre el discurs d'ahir, ni Pablo Iglesias ni cap dels principals dirigents de la formació morada s'han pronunciat, tot i que fins a darrera hora van pressionar perquè el monarca condemnés la corrupció del pare.Qui sí que n'ha parlat és la candidata dels comuns a les eleccions, Jéssica Albiach, que a través de Twitter ahir al vespre va lamentar la poca contundència de Felip VI. "No esperava més. Si tot el que ha de dir i fer la monarquia és això, encara és queda curta la seva crisi de legitimitat", va dir Albiach.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor