Detenen una dona per apunyalar la seva parella a Osona la nit de Nadal

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous a la nit de Nadal una dona a Prats de Lluçanès per apunyalar la seva parella. Tal com explica el cos, van ser requerits pel veïnat a les 10 de la nit arran de la forta discussió i conseqüent baralla.En arribar, els agents van poder comprovar que la dona havia apunyalat el seu home amb una arma blanca. El ferit va ser traslladat per una ambulància del SEM a l'Hospital Universitari de Vic. No ha transcendit la gravetat de les ferides.

