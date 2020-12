Òmnium acusa Felip VI d'estar «tacat per la corrupció»

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha assenyalat que l'amnistia pels presos polítics, exiliats i represaliats per l'1-O és "l'única" via per resoldre el conflicte polític de Catalunya. En l'homenatge a la tomba de Francesc Macià aquest divendres, Mauri ha lamentat que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, segueixi "injustament" empresonat després de quatre anys. "La lluita per l'autodeterminació no és cap delicte", ha afirmat.Mauri també s'ha referit al discurs del monarca: "El rei Felip IV no només tacat per la corrupció, sinó també insensible i al patiment, a la repressió, i més en uns moments com aquests tan durs de crisis social, sanitària i també d'una profunda crisi democràtica".En la seva intervenció davant la tomba del president Macià, el vicepresident d'Òmnium també ha lamentat que l'estat espanyol no vulgui dialogar i afrontar el conflicte polític. "És el quart Nadal que el president d'Òmnium no pot ser aquí, perquè està injustament empresonat, per això al costat de la tomba, avui som aquí per reivindicar aquesta amnistia per Jordi Cuixart, per tots els presos polítics, represaliats i per les gairebé 3.000 persones que han patit i estan patint repressió al nostre país", ha afirmat.Mauri també ha reivindicat el catalanisme popular del president Macià. "Un catalanisme que va arribar a tota la població per fer que els valors de la república catalana fossin uns valors de fraternitat, igualtat, de justícia que fessin que tots els catalans fossin iguals; aquest és el mateix anhel i compromís que tenim des de fa 60 anys", ha completat.

