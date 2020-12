Borràs diu que Felip VI és «còmplice» de la situació del «rei fugit»

​La líder de JxCat al Congrés i candidata de la formació a les eleccions del 14-F, Laura Borràs, ha acusat el rei Felip VI de ser "còmplice" de la situació del seu predecessor, Joan Carles I. "Ni tan sols va esmentar el seu pare, el rei fugit, que s'afanya a regularitzar la seva situació fiscal però no fa res per regularitzar la seva situació democràtica", ha dit, sobre les paraules que el monarca va pronunciar ahir dijous a la nit.Per a Borràs, Felip VI va fer un discurs "absolutament buit de contingut polític, un discurs de circumstàncies" i li ha retret no haver fet cap "propòsit d'esmena". La diputada ha encapçalat l'ofrena de JxCat a la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià.L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha assenyalat la "disjuntiva claríssima" entre la monarquia espanyola i una república catalana. Ho ha dit després de l'ofrena floral del Govern en funcions a Macià, de la qual ha participat.Torra ha criticat el discurs de Felip VI "parlant d'ètica" i ha reivindicat la figura de Macià com a "exemple de lluita pels ideals i l'ètica". També s'ha referit a la pandèmia de Covid-19 i ha assegurat que una Catalunya independent tindria més recursos per fer-hi front.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor