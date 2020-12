El risc de rebrot puja a Catalunya i augmenten els pacients a l'UCI

Altres notícies que et poden interessar

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixat en les últimes hores d'1,24 a 1,20, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot, però, ha augmentat, ho fa 10 punts, fins a 345, mentre que la incidència a 14 dies puja de 287,42 a 303,49.S'han declarat 2.699 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 350.117. El 5,18% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 45 noves morts i el total és de 16.792. Hi ha 1.520 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 60 menys que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 22 persones més en estat crític, amb un total de 336.El risc de rebrot era de 318 entre el 8 i el 14 de desembre i puja fins a 345 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ha baixat en les últimes hores d'1,24 a 1,20. La setmana anterior estava en 1,44. La incidència a 14 dies és de 303 entre el 15 i el 21 de desembre, per sobre dels 234 de l'interval anterior (8-14 de desembre).Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 15 al 21 de desembre n'hi va haver 13.172, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 10.281. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 170 per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (133).Durant l'última setmana analitzada s'han fet 150.779 proves PCR i 119.080 tests d'antígens, dels quals un 5,18% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior (4,91%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 42,64 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 383.743 casos, dels quals 350.117 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 45 noves morts i el total acumulat és de 16.792: 10.412 en hospitals o sociosanitaris (+31), 4.371 en residències (+3), 976 en domicilis i 1.033 no classificats (+11). Entre el 15 i el 21 de desembre s'han declarat 231 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 244.En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.627 persones. La setmana anterior, del 8 al 14 de desembre, n'hi va haver 1.513.Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 100 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 24.863. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 27.341. En total, han mort 7.642 persones, 14 més que les declarades fa 24 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor