Aragonès titlla d'«allunyat de la realitat» el discurs de Felip VI

El vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, ha titllat d'"allunyat de la realitat" el discurs que ahir dimecres a la nit va pronunciar el rei Felip VI. Després de l'ofrena floral del Govern a la tomba de l'expresident Francesc Macià, Aragonès ha criticat que el monarca va oferir un discurs de Nadal "que no es desmarca de la corrupció i que va parlar de la dictadura com a una època de desavinences".El rei no va esmentar la situació del seu pare i rei emèrit, Joan Carles I, que va fugir als Emirats Àrabs Units i que recentment ha regularitzat la seva situació amb Hisenda. "L'únic discurs que ens pot interessar de Felip VI és quan anunciï la fi de la monarquia", ha dit Aragonès.El vicepresident també ha lloat la figura de Macià, "referent dels valors republicans" i defensor dels drets dels treballadors i de la independència de Catalunya. "A Catalunya no ens venceran perquè no aconseguiran derrotar la nostra voluntat", ha afegit, emulant unes paraules de l'expresident de la Generalitat. Aragonès ha fet l'ofrena en nom del Govern al costat de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i de l'expresident Quim Torra, que va ser inhabilitat.La número dos d'ERC per Barcelona a les eleccions del 14 de febrer, Laura Vilagrà, ha valorat el discurs de Nadal del rei Felip VI i ha assegurat que "les paraules del monarca signifiquen que continua la repressió". Acompanyada d'Aragonès i de la consellera de Justícia en funcions, Ester Capella, Vilagrà ha fet l'ofrena floral a la tomba de l'expresident Francesc Macià.Acte seguit, ha contraposat el "lideratge, negociació i diàleg" que representa la figura de Macià amb la de Felip VI, que no va fer esment a la situació del seu pare i rei emèrit, Joan Carles I, que va fugir als Emirats Àrabs Units i que recentment ha regularitzat la seva situació amb Hisenda.Davant d'això, ha fet una crida a construir "una república lliure de corrupció" i ha assegurat que "el suport al rei està baixant dràsticament. "Catalunya és cada dia més republicana", ha afirmat. També ha tingut un record per als líders independentistes empresonats.El president en funcions del Parlament, Roger Torrent, ha contraposat la figura de Francesc Macià amb la de Felip VI, un monarca que considera que "no pot donar lliçons a ningú" i que ha perdut "tota autoritat moral". "Sentir-lo parlar de principis ètics posa de manifest la profunda decadència del règim 78, un règim que volem superar i volem construir un futur millor. Avui, la república catalana és més necessària que mai", ha assegurat en referència al discurs de Nadal del monarca en l'ofrena a la tomba de Macià.Per Torrent, el 2021 haurà de ser l'any de la "reconstrucció" i de "relligar" el país i el moment en què caldrà resoldre la "crisi social i democràtica" amb la perseverança de Macià. Acompanyat de membres de la Mesa, el president en funcions ha assegurat que la monarquia "s'ha d'amagar" quan ve a Catalunya perquè "no és benvinguda al país" després d'haver "avalat" els cops de porra contra la ciutadania en el discurs de 3-O.

