Es pot contagiar el coronavirus al bebè durant l'embaràs?

Les dones embarassades poden ser especialment vulnerables a desenvolupar casos més greus de Covid-19, però se sap ben poc sobre la seva resposta immune o com pot afectar a la seva descendència. Un estudi publicat a JAMA Network Open i recollit per l'agència de notícies Europa Press assenyala que les embarassades infectades no transmeten virus als seus fills, però generen menys anticossos dels habituals.Un grup dirigit per investigadors de l'Hospital General de Massachusetts (MGH) proporciona amb el seu estudi nous coneixements que podrien ajudar a millorar l'atenció d'aquestes dones i els seus nounats. Els investigadors centren el focus en la necessitat que les dones embarassades siguin considerades com a col·lectiu específic en els plans de vacunació.L'estudi va incloure a 127 dones embarassades en el seu tercer trimestre, les quals van rebre atenció en tres hospitals de Boston entre el 2 d'abril i el 13 de juny de 2020. Entre les 64 dones que van donar positiu en coronavirus, els investigadors no van detectar virus en la sang materna o del cordó umbilical (malgrat la detecció en el sistema respiratori de la dona), ni signes del virus en les placentes, ni evidència de transmissió viral als bebès.Els investigadors sospiten que la transmissió al fetus pot bloquejar-se no sols a causa de la falta de virus en la sang de la mare, sinó també perquè les principals molècules que utilitza el SARS-CoV-2 per a ingressar a les cèl·lules (receptor ACE2 i enzim TMPRSS2) sovint no es troben a la placenta ni al seu voltant.La majoria de les dones que van donar positiu van desenvolupar respostes d'anticossos. La transferència de mare a fill d'anticossos anti-SARS-*CoV-2 a través de la placenta va ser significativament menor que la transferència d'anticossos anti-grip."La nostra troballa planteja preguntes sobre el moment òptim d'administració de la vacuna per a secundar millor la immunitat materna i neonatal", afegeix l'autora principal Andrea Edlow, especialista en medicina matern-fetal al MGH i professora assistent d'obstetrícia, ginecologia i biologia reproductiva a la Facultat de Medicina d'Harvard."Comprendre els mecanismes que subjauen a aquesta transferència ineficaç d'anticossos específics del SARS-CoV-2 després de la infecció del tercer trimestre, així com comprendre si els anticossos generats per la vacuna tenen propietats iguals o diferents a les de la infecció real amb el virus, seran direccions fonamentals per a futures recerques", conclou.

