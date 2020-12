Torna «Nadal a la presó» per fer companyia als presos polítics

La llista d'emisores Foto: Nadal a la presó

El programa especial Nadal a la presó celebra aquest 2020 la seva tercera edició. L'espai radiofònic està concebut per fer companyia a les preses i els presos polítics, en un dia tan especial com és el 25 de desembre. Amb més d'una trentena d'emissores locals de tot el territori català, el programa d'enguany gaudirà per primer cop de les veus d'alguns dels presos que van poder sortir del centre penitenciari gràcies al tercer grau. Josep Rull, Jordi Sànchez i Joaquim Forn explicaran anècdotes entre reixes i com passen les festes lluny de la família.Durant el programa, diversos músics i poetes dedicaran cançons i poemes als polítics. El programa s’emet a diverses emissores locals de tot el territori, entre elles les que estan més properes a les presons. També es podrà seguir per internet, a través d’iVoox i YouTube. L'any 2019, va ser reconegut amb una Menció Especial dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. Aquesta és la llista d'emissores:

