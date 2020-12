En marxa el nou portal amb tota la informació sobre l'amiant a Catalunya

La Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya (CEAC) ha creat el portal divulgatiu amiant.cat, amb l'objectiu de fer accessible en una sola pàgina tota la informació relativa a la presència de l'amiant a Catalunya. S'hi poden trobar respostes a preguntes freqüents, línies d'ajudes, la legislació sobre l'amiant, documents i enllaços.La CEAC està integrada per la Generalitat de Catalunya; Ajuntament de Barcelona; Diputació de Barcelona; Agència de Salut Pública; Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya (FMC).La CEAC es va crear l’octubre de 2019 amb l’encàrrec d’impulsar el Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya, un document que ha de desenvolupar-se a partir del treball transversal de les diferents administracions catalanes i de les entitats municipalistes.Ara la creació del portal coincideix amb la consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de llei per a l’'erradicació de l'amiant que està preparant el Govern de la Generalitat de Catalunya.

