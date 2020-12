El País Valencià prohibeix futbolins, billars i jocs de taula als bars

Altres notícies que et poden interessar

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat aquest dijous la prohibició als establiments de restauració i hostaleria de tenir màquines recreatives, d'atzar -amb o sense premi-, màquines d'apostes esportives i jocs de taula, billars, dards, futbolins o similars.Aquesta resolució de la conselleria de Sanitat, adoptada dins de les mesures extraordinàries posades en marxa per intentar frenar l'expansió de la pandèmia del coronavirus, entra en vigor avui mateix i mantindrà la seva vigència fins a les 23.59 hores del 15 de gener del 2021.Sanitat va publicar el 5 de desembre passat de 2020 una resolució amb noves mesures contra la Covid-19 que va ser corregida el 17 de desembre per la redacció referida als jocs d'atzar. No obstant, el Tribunal Superior de Justícia va dictar una interlocutòria dimarts en què acordava suspendre la prohibició a l'espera d'una nova redacció. Per això, després de la interlocutòria del TSJ, es publica aquesta nova resolució en la qual s'afegeix un nou apartat que especifica la prohibició de tots els elements citats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor