Indignació a Portugal contra uns caçadors espanyols per haver matat 540 animals en una batuda

Portugal investigarà un grup de setze caçadors espanyols per una batuda en la qual van matar uns 540 animals -cérvols i porcs senglars-.Els fets es van produir a Azambuja, a Lisboa. Els caçadors van compartir les imatges de la cacera a les seves xarxes socials, fet que va provocar la indignació de molts usuaris portuguesos.Segons les primeres investigacions, els animals van ser acorralats en una granja, on van ser assassinats en el marc d'una matança organitzada per una empresa.

