Albiol amenaça de desallotjar per Nadal el campament d'afectats per l'incendi a Badalona

L'Ajuntament de Badalona ha donat aquest dijous al matí 24 hores als residents al campament d'afectats per l'incendi de la nau del Gorg perquè abandonin la via pública. Així ho han confirmat fons oficials del consistori aLes mateixes fonts justifiquen la decisió perquè les ordenances municipals no permeten acampar a la via pública. Si els afectats no compleixen el termini de 24 hores, la Guàrdia Urbana podria desallotjar el campament coincidint amb el dia de Nadal."Plantem cara al feixisme i al racisme i no deixem soles les companyes del Gorg", es pot llegir en un missatge que han fet circular alguns dels residents i activistes del campament.L'avís de l'Ajuntament arriba després que aquest dimecres la Guàrdia Urbana detingués una de les residents a la nau que ara viu al campament. El consistori ha comunicat que la detenció es va produir per ordre judicial i altres residents al campament expliquen que en el moment de l'arrest, els agents van comunicar a la detinguda que havia estat denunciada per un delicte de lesions.Dues setmanes després de l'incendi que va cremar la nau del Gorg i va provocar quatre morts, la polèmica sobre la gestió política de la tragèdia continua viva. Aquest dimecres el Síndic de Greuges denunciava manca de col·laboració de l'alcalde , Xavier García Albiol, en la investigació oberta d'ofici per aclarir les causes de l'incendi Rafael Ribó va lamentar que el govern municipal no hagi facilitat informació sobre persones empadronades a la nau, polítiques socials aplicades i incidents que hagin requerit la intervenció policial.

