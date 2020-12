Del comerç a l'impacte sobre el turisme: els efectes del Brexit a Catalunya

Les negociacions s'han portat fins al límit, però finalment la Unió Europea i el Regne Unit han pogut arribar a un acord per a les relacions que es posarà en marxa un cop es consumi el Brexit, és a dir, a partir del 31 de desembre. La qüestió de la pesca era el gran escull, que finalment s'ha aconseguir resoldre in extremis. El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha celebrat l'acord i ha assegurat que és bo per al Regne Unit i transmet "certesa" a tots els sectors econòmics i socials. "Encara que marxem de la UE, el Regne Unit continuarà lligat econòmicament, socialment, culturalment i estratègicament a la UE", ha dit Johnson.La UE traslladarà el document als 27 estats membre perquè hi donin el vistiplau i decideixin si s'aplica a partir de l'1 de gener. L'acord ha arribat just abans que comenci el període transitori. El 31 de desembre, el Regne Unit sortirà del mercat comú i deixarà d'estar sota la legislació europea. El Banc d'Espanya alertava a principis de desembre que Espanya serà el país més afectat de la sortida del Regne Unit. Caldrà veure la lletra petita de l'acord assolit, tot i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'èxit de les negociacions. Quins efectes té la consumació del Brexit per a Catalunya?En el cas de Regne Unit, els europeus que s'instal·lin al país abans del 31 de desembre de 2020 gaudiran de les mateixes condicions que els que són allí en l'actualitat. El termini per registrar-se acaba el 30 de juny de 2021. Aquells que portin cinc anys de residència continuada rebran l'estatus d'assentat o de residència permanent; els que portin menys de cinc anys rebran l'estatus de residència semipermanent i podran sol·licitar l'estatus d'assentat quan compleixin els cinc anys. Més de 170.000 espanyols ja s'han registrat, d'entre els 2,45 milions de ciutadans de països de la UE que ja han rebut l'estatus de residència permanent o semipermanent.El Regne Unit és el cinquè soci comercial de Catalunya amb el 5,5% del total exportat el 2018 (3.926,6 milions d’euros), que equival a l'1,8% del PIB català, segons dades del Departament d'Exteriors. Actualment, hi ha 3.330 empreses exportadores a Regne Unit, de les quals 2.195 són exportadores regulars. L'acord assolit entre la UE i el Regne Unit és bàsicament en relació a qüestions comercials. A Catalunya, els efectes del Brexit són especialment rellevants en automoció, que representa el 37,7% del total exportat al Regne Unit el 2018, i el 12,4% el 2017. De tota manera, l'acord contempla que el Regne Unit i la UE podran comerciar sense aranzels ni quotes. El gest de Londres de comprometre's a retirar les clàusules conflictives de la llei del mercat interior va aplanar el camí cap a un possible acord.La balança agroalimentària catalana és positiva. A l'any 2018, les exportacions agroalimentàries catalanes al Regne Unit van suposar 571,5 milions d’euros i les importacions 310,7 milions d’euros. L'alimentació és el quart sector en importància de les exportacions catalanes al Regne Unit (13% del total). El Regne Unit és el cinquè país de destí de les exportacions d’aliments i begudes de Catalunya. En importacions, el Regne Unit és el vuitè proveïdor d’aliments i begudes de Catalunya, principalment begudes alcohòliques, peix i marisc i productes de pastisseria. Els sectors agroalimentaris catalans que més exporten a Regne Unit són: el carni (22,67% del total exportat) i el de begudes (14,40%), liderat pels vins (59,71%).Quant a l'assistència sanitària, es manté el dret dels ciutadans de la UE a continuar rebent assistència sanitària al Regne Unit en les mateixes condicions que les actuals fins al 31 de desembre de 2020. Els ciutadans comunitaris residents a Regne Unit han de donar-se d'alta en el sistema de salut britànic, el NHS. Els treballadors catalans actius al Regne Unit, on cotitzen i paguen impostos, tenen dret a assistència sanitària gratuïta. Així mateix, els familiars -parella, descendents directes, ascendents directes- també podran gaudir d’assistència sanitària al país. Els turistes podran continuar utilitzant la seva targeta sanitària europea en els seus desplaçaments al Regne Unit només fins al 31 de desembre de 2020. Amb tot, els vols en aquests moments estan restringits a causa de la pandèmia. Espanya (i Catalunya) es veurà afectada especialment pel Brexit en l'àmbit del turisme. Segons un informe del Banc d'Espanya de principis de desembre, Espanya és un país molt exposat al Regne Unit i això farà que sigui especialment perjudicat de la sortida de la UE. Tal com recull El Economista, el turisme britànic manté uns llaços estrets amb les Illes Canàries i les Balears que corren un seriós risc a partir del 31 de desembre. El cop del turisme que patirà Espanya (i de retruc, Catalunya) s'ha de sumar a una situació econòmica nefasta com a conseqüència de la Covid-19. De tota manera, el Regne Unit en sortirà encara més perjudicat en aquest aspecte.

