Consells bàsics per ventilar correctament

Les festes nadalenques ja són aquí, però aquest any seran molt diferents als anteriors per l'efecte de la pandèmia i les restriccions. Les autoritats demanen reduir al màxim el contacte social per evitar propagar el coronavirus, si bé permeten trobades amb familiars i gent propera.En el cas de celebrar aquestes reunions, és important extremar les precaucions -com la higiene de mans, l'ús de mascareta o la distància- però hi ha un altre aspecte que en ocasions queda oblidat: la ventilació.Així, per poder tenir un espai interior ben ventilat s'han de seguir alguns passos:Obrir portes i finestres a la vegada per generar fluxos d'aire creuats.És necessari que les portes i finestres tinguin una obertura de 20 centímetres o més.Cal que l'espai es ventili durant 10 o 15 minuts cada hora.Una alternativa a ventilar cada hora és mantenir les finestres una mica aixecades durant tota l'estona.Amb tot, la quantitat de gent reunida, la mida de la sala i fins i tot el to de veu utilitzat són factors que fan variar la probabilitat de contagiar-se en un espai tancat.

