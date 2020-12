D'aperitius a menús potents: 3 vins i 3 caves per combinar amb els àpats nadalencs

Des de 5 euros fins a 35, el mercat de vins i caves catalans ens ofereix opcions perfectes per a qualsevol part dels nostres àpats nadalencs. Escumosos amb més o menys sucre, vins blancs i rosats més o menys delicats o negres més potents, sempre tenim opcions a Catalunya per gaudir dels millors vins per les festes. Us proposem una sèrie de vins aptes per a totes les butxaques i que ben segur us sorprendran.Un gran regal amb un packaging premium per sorprendre a tot aquell que valori l'elegància i els productes d'alta qualitat. Per una banda, el Cava Gala de Vallformosa, amb les varietats chardonnay i xarel·lo i 28 mesos de criança, on destaquen les aromes de poma i de fruits secs de la criança. Per altra banda, els bombons Cudié d’ametlla Marcona caramel·litzada amb praliné de fruits secs.expliquen des de Vallformosa i Catànies® CudiéEl pack es pot comprar aquí Un pack sofisticat amb una nova imatge dels vins blanc i rosat Gregal i Aurora. L'estoig, fet amb materials reciclables, conté dos vins ecològics. El vi blanc Gregal d'Espiells, elaborat amb moscatell i gewürztraminer, és un vi sec, aromàtic i amable. Ideal per formatges, marisc i amanides. I el vi rosat Aurora d'Espiells, subtil i floral, de color rosa pàl·lid, elaborat amb pinot noir i xarel·lo. Per acompanyar pasta, arrossos i cuina de fusió.Disponible a la botiga de Juvé & Camps per unPrivat, una de les marques pioneres en l'elaboració de cava ecològic, ens proposa el Privat Brut Nature Reserva 2017. És un cava premium elaborat amb les varietats xarel·lo, macabeu, parellada, chardonnay i pinot noir.Els caves Privat s'elaboren a partir de raïms conreats seguint el mètode de producció ecològica certificada: sense addició d'herbicides ni pesticides. La verema és manual amb l'objectiu de mantenir la biodiversitat i un ecosistema agrícola equilibrat que respecti la flora i la fauna autòctones.El preu recomanat ésÉs l'homenatge al primer cava de la història, elaborat per Josep Raventós fa gairebé 150 anys. Recuperant el mateix cupatge -macabeu, xarel·lo i parellada-, amb raïm 100% ecològic i lluint un elegant disseny de Salvatore Adduci." afirma Bruno Colomer, enòleg de Codorníu.Un cava on destaquen les aromes de fruita -poma- i florals, amb notes dolces a ametlla.Idoni per cuines poc condimentada com saltats al wok, papillotes, rostits de verdura o peixos a la planxa.Podeu comprar aquest cava aquí perUn vi elaborat entre el mediterrani i els Pirineus, a la DO Empordà, amb el mar funcionant com a regulador tèrmic i amb una tramuntana que protegeix de les plagues.Elaborat amb set varietats: Cabernet sauvignon (32%), garnatxa negra (26%), merlot (21%), syrah (11%), samsó (7%), monastrell (2%) i cabernet franc (1%).Després de 18 mesos en bótes s'obté un vi de color vermell cirera intens amb aromes de fruites vermelles, espècies, balsàmiques i torrefactes. Ideal per plats contundents de Nadal i reis com els canelons o el gall d'indi farcit.Delfi Sanahuja, el seu creador, diu d'ell que ésTé un

