La primera vacuna activa el compte enrere cap a la normalitat

Una residència amb el nom dedicat a una periodista



La residència Feixa Llarga Laia González de l'Hospitalet, on es posarà la primera vacuna a Catalunya, dedica el seu nom a la periodista Laia González, que va morir per un tumor cerebral als 32 anys. Durant els últims anys de la seva trajectòria, al diari Avui, estava especialitzada en temes socials. Com a homenatge van posar-li el nom a la residència. González va iniciar la seva carrera al mateix diari com a administrativa, des d'on va fer el salt a la redacció.

Aquest diumenge, al barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, s'activarà el compte enrere cap a la normalitat. Deu mesos després de l'esclat d'una pandèmia que ha fet estralls a escala mundial i que continua provocant un tràgic balanç de víctimes, la primera vacuna arribarà a la residència Feixa Llarga i marcarà el que els epidemiòlegs han definit com "el principi del final". El procés de vacunació, que s'allargarà un any, aspira a aconseguir la immunitat de grup i suposa una prova del cotó tant per la complexa logística per subministrar-la com per la resposta que s'obtingui de la ciutadania.La vacuna contra la Covid-19 ha arribat en un temps rècord fruit de tots els recursos i esforços sense precedents que internacionalment s'han abocat en la investigació per tal d'obtenir-la a un ritme tan vertiginós com el del propi virus. Ha estat, literalment, una cursa mentre governs i societats han hagut d'assumir amb l'ai al cor que, fins que no arribés i s'administrés de forma generalitzada, la vida havia de pivotar sobre la consigna mans, distància i mascareta. L'espiral de contagis i la crisi sanitària han arrossegat també una davallada econòmica sense precedents i, en conseqüència, una emergència social que encara no ha tocat fons.La d'aquest diumenge serà només la primera fotografia d'un procés llarg i complex que arrencarà el dilluns, encara a expenses de quin serà l'efecte de les festes de Nadal , i que no s'aturarà fins que s'aconsegueixi vacunar almenys el 70% de la població catalana. En la jornada d'arrencada se subministraran 1.595 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech a Catalunya que hauran arribat procedents de Guadalajara , la zona zero de repartició cap als 13.000 punts d'arreu de l'Estat. Aquí hauran aterrat a través d'una ruta secreta i custodiada per un dispositiu d'alt nivell dels cossos i forces de seguretat Aquestes primers dosis que arribaran a Catalunya es distribuiran també a les residències Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla de Segur; a Balàfia 1, a Lleida; al geriàtric La Mercè, a Tarragona; a la residència Natzaret, a Mora d'Ebre; a la residència assistida Fonts de Capellans, a Manresa; a la residència Mil·lenari Ciutat Vella, a Barcelona; a Sabadell Gent Gran, a Sabadell; i a la residència Creu de Palau, a Girona.Però tota la logística es desplegarà l'endemà, dia 28, just el dia en què el Govern podria ordenar noves restriccions després de tres dies clau que determinaran el rumb d'una eventual tercera onada aquest gener. La previsió és que durant les pròximes 12 setmanes arribin 4,5 milions dosis de la vacuna per a tot Espanya, de les quals la Generalitat n'espera 60.000 cada dilluns. El segon vial de la vacuna -se'n requereixen dos per persona- se subministrà sempre tres setmanes després del primer.L'objectiu inicial és injectar durant el primer trimestre del 2021 les 700.000 dosis necessàries per garantir la immunitat de les persones que viuen i treballen a les residències i dels professionals sanitaris. Els experts calculen que, en un mes o un mes i mig, la vacunació ja tingui efectes globals de millora en aquest col·lectiu de persones especialment vulnerables i d'edat avançada. Els primers vials s'injectaran en aquells centres on en aquests moments no hi hagi cap contagi i de titularitat pública i, progressivament, la vacunació s'anirà estenent en funció de la priorització dels diferents col·lectius predefinits . A partir del març, la previsió és que es comenci a immunitzar les persones més grans de 80 anys.El repte logístic per vacunar la gran majoria de la població serà majúscul i un nou test d'estrès per al sistema sanitari, que carregarà amb el procés de vacunació al mateix temps que haurà d'atendre la urgència de la tercera onada. El secretari general de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha concretat que s'han format específicament per a aquesta campanya de vacunació 2.110 infermeres i 506 administratius. Si de forma habitual el sistema sanitari català subministra tres milions de vacuna a l'any, enguany l'objectiu és posar-ne 12 milions. Però és que, a més, en el cas de l'antídot contra la Covid-19, té una tecnologia molt concreta.D'entrada, la vacuna es conserva ultracongelada a 80 graus sota zero, i això suposa una dificultat de distribució afegida. Les vacunes arribaran en una caixa de gel sec i ordenades per safates amb 975 vials dels quals se n'han d'extreure cinc dosis de cadascun d'ells en cinc xeringues per vacunar cinc persones. Els requisits de conservació aboquen a administrar totes les dosis descongelades. De fet, la vacuna es pot conservar cinc dies en un frigorífic convencional, però no més, amb la qual cosa, que el timing de la vacunació prevista és compleixi, serà crucial.Però és que, a més, una altra de les particularitats és que al llarg de l'any aniran arribant diferents tipus de vacunes, com les d'Oxford o Moderna, amb les seves especificitats i, també, amb eficàcies que poden resultar diferents. Els experts donen per descomptat que durant el procés hi hagi un percentatge de persones que puguin presentar algun efecte advers -fins ara, la majoria lleus-, com és habitual també en altres vacunes.Rebre la vacuna tindrà caràcter voluntari, amb la qual cosa, a més de la complexa logística, caldrà veure quina és la resposta de la població. De fet, l'Organització Mundial de la Salut ha desaconsellat que vacunar-se sigui obligatori i que es prioritzi fer-ne pedagogia. Des del Ministeri de Sanitat està prevista una campanya per revertir recels i inculcar que els beneficis de posar-se-la superen els riscos . El darrer baròmetre del CIS, corresponent al mes de novembre, detallava que els ciutadans que manifestaven rebuig per la vacuna havia caigut en un 40% respecte el mes d'octubre i que ara se situen al voltant del 28%.Que arrenqui el procés de vacunació no significa que en qüestió de mesos ens desempalleguem de les mascaretes ni dels protocols de prevenció basats en la distància i la higiene. Simplement, és el primer pas per arribar a una normalitat -si més no, en termes sanitaris- que s'acosti a la d'abans del mes de març, quan vivíem aliens a què significava una pandèmia d'aquesta magnitud i característiques.

