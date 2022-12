Pel·lícules nadalenques imprescindibles a Netflix, Disney, Filmin, HBO...

Violent Night

Scrooge: A Christmas Carol

Your Christmas or Mine?

A Hollywood Christmas

Christmas With You

Reyes contra Santa

El espíritu de la Navidad

Pel·lícules de Nadal per a nens

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special

A Christmas Mystery

Rescued by Ruby

Minions: The Rise of Gru

Slumberland

Veure, rodejats de la família, els amics o, simplement, entaforar-se sota una manta amb una tassa de xocolata desfeta, és un dels plans preferits de moltíssima gent. I no és d'estranyar, ja que amb el descens de les temperatures que tindrem aquest final d'any de 2022, ve molt de gust deixar-se emportar pel refugi de quedar-se a casa i capbussar-se en plataformes com . Comèdies romàntiques, acció o històries d'aventures són tres dels grans gèneres que es repeteixen més a les televisions d'arreu per Nadal. És innegable: funcionen any rere any, com la cançó de Mariah Carey.Aquesta temporada no ha estat cap excepció. Les plataformes es van posar mans a l'obra i,, van començar a incloure noves pel·lícules nadalenques als seus catàlegs. Algunes, completament innovadores. Altres, per als que no es volen moure ni mig mil·límetre dels clixés i dels paràmetres clàssics, també tindran la seva ració.per aquestes dates, però hem seleccionat un gran repertori entre totes les plataformes disponibles a Catalunya.En molt poques setmanes, les principals plataformes de servei en streaming comhan presentat novetats en la categoria de pel·lícules nadalenques. Encara que moltes d'elles no són veritables obres d'art, han arribat ja noves obres amb noms destacats:(conegut per) ambd'Amazon; una nova versió d'animació del conte d'Scrooge a Netflix; o la nova comedia negra nadalenca protagonitzada per) a les sales de cinema. Aquesta és la nostra tria:Del director d'obres tan icòniques per als amants de les històries arriscades com(1 i 2), arriba aquesta comèdia negra d'acció amb una premissa molt clara: Santa Claus defensa Nadal a cops de martell.interpreta al Pare Noel dels Estats Units en aquesta fàcil i hiperventilada pel·lícula en la qual un grup de mercenaris segresta i s'aprofita d'una família adinerada. Amèrica, salvada per un Santa cepat.No té gaire misteri: enèsima versió (aquesta vegada, d'animació) de l'universal relat desobre un home avar, egoista i recelós que rep les visites de tots els seus fantasmes del passat per Nadal. Té un punt de vista menys obscur de l'habitual i, encara que sembli destinada als més petits, Dickens i el seu relat sempre necessiten una audiència més gran.Una jove parella britànica decideix passar les festes de Nadal a casa dels seus pares. El que passa és que no especifiquen de quins pares estan parlant. Sota aquesta confusió, cadascun d'ells acaba a casa dels sogres per passar diversos dies rodejats d'una família que no és la seva.Comèdia romàntica plena de clixés per als amants d'aquesta mena d'històries per a les festes de les properes setmanes. Una exitosa directora de pel·lícules nadalenques comença a viure la seva pròpia pel·lícula de Nadal quan un atractiu executiu de la cadena amenaça d'aturar la producció de la seva última obra. La trobareu disponibleSeguim amb les comèdies romàntiques de Nadal, ara amb dos protagonistes coneguts pels seus papers en altres sèries o pel·lícules. Una estrella del pop (, que encarna Fred als films de) que busca inspiració per a una cançó nadalenca compleix el desig d'una jove fan (interpretada per, coneguda pel seu paper a) que vol conèixer-la i troba l'oportunitat de trobar amor.No hi ha Nadal sense cinema còmic espanyol. Aquest cop s'agrupen tres grans intèrprets del cinema estatal () per a aquest guió fàcil de cinema familiar. La història, encara més simple: els Reis Mags estan farts de Santa Claus perquè els treu protagonisme i decideixen enfrontar-s'hi. En aquesta guerra de festivitats desperten un enemic comú, el Krampus.Ja hem citat l'avar, però la indústria cinematogràfica no deixa de fer versions d'aquest conte de 1843. Ara bé, sembla una de les apostes més sucoses de la temporada: dos genis de la comèdia comsumen forces en aquest musical que adapta A Christmas Carol en una versió moderna, hilarant, diferent i arriscada.Els més petits de la casa són els que poden arribar igual (o més) de les pel·lícules de Nadal, al costat dels seus pares i mares o de la resta de la família. Per a molts, fins i tot, pot ser la primera vegada que experimenten cinema amb tota la companyia familiar possible. Per això mateix, tambéper als més menuts de la casa: per a poder-les gaudir ells sols com per estar al costat dels seus progenitors. Gaudiu-ne:Especial nadalenc dels protagonistes d'una de les sagues més estimades de l. Els herois detrenquen els seus esquemes preestablerts i s'endinsen en aquesta història per trobar el regal perfecte de cara a la Nit de Nadal per a en Quill (). Aquest migmetratge de 40 minuts ja es trobaTota una sorpresa, aquesta petita pel·lículasobre una jove i el seu grup d'amics que decideixen salvar un dels pares de la colla de ser acusat injustament d'un robatori en ple Nadal. És aposta segura per als més petits de la casa i, de manera sorprenent, no desagradarà en absolut a pares i mares.Encara que aquesta pel·lícula de cinema familiar es va estrenar l'abril del 2022, en essència té un to completament nadalenc. Explica la història del Ruby, un gos que va ser lliurat a la Societat de Rhode Island per a la Prevenció de la Crueltat cap als Animals a causa de la seva personalitat generalment "ingovernable".Mai és un mal moment per veure qualsevol de les pel·lícules sobre, però aprofitant l'estrena de la cinquena pel·lícula aquest 2022, és una gran oportunitat per veure una nova història al voltant del malvat més carismàtic i estimat del cinema d'animació. Explica la infància del Gru i els seus adorables acompanyants, els, en l'època dels anys 70.Una nena busca el pare, que està desaparegut en un místic país dels somnis. La petita intentarà trobar-lo per tots els mitjans amb l'ajuda d'una gran criatura meitat home i meitat monstre (, reconegut mundialment pels seus papers a).

