Les millors pel·lícules nadalenques (sense tòpics) per gaudir en família

Les festes de Nadal del 2020 són atípiques. Les mesures i restriccions per frenar la pandèmia de coronavirus obliguen moltes famílies catalanes a gaudir de sopars i dinars en grups reduïts. Les plataformes tornaran a ser protagonistes, oferint un pla alternatiu per a poder distreure's de la situació actual al país.HBO, Netflix, Filmin, Amazon Prime, Movistar, Disney... són les principals plataformes que segueixen augmentant els seus catàlegs, amb una gran varietat de pel·lícules. Des deus oferim una tria per gaudir en família.1. Charlie and the Chocolate Factory (Movistar)2. Groundhog Day (Filmin)3. Astérix et Obélix contre César (Amazon)4. The Princess Bride (Filmin, HBO)5. About Time (Netflix, Amazon, Movistar)6. Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Netflix, Amazon, HBO)7. Shrek (Amazon, HBO)8. The Sound of Music (Disney)9. The Karate Kid (Netflix, Filmin)10. Who Framed Roger Rabbit (Disney)11. Back to the Future (Netflix, Amazon, HBO, Movistar)12. Star Wars (Disney)13. The Neverending Story (Netflix, Filmin, Movistar)14. Remember the Titans (Disney)15. My Girl (Filmin)16. Toy Story (Disney)17. Little Women (Movistar)18. Matilda (Netflix)19. High School Musical (Disney)20. Forrest Gump (Netflix)

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor