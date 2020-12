Entitats reclamen a Endesa acabar amb els talls de llum a Badalona, Girona i Figueres

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha reclamat a Endesa acabar amb els talls de llum "indiscriminats" als barris de Font de la Pólvora (Girona), Sant Roc (Badalona) i Culubret (Figueres). Ho ha fet amb el suport de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en una roda de premsa aquest dijous davant de la seu de la companyia a Barcelona."Els tres barris comparteixen problemàtica i desesperació per la manca de resposta per part d’Endesa", assegura l'APE. "Els talls fa anys que afecten la vida de les seves veïnes, que no poden comptar amb un subministrament regular", apunten.En el cas de Sant Roc, l'APE assegura que L’Ajuntament ha xifrat en 500 les famílies afectades. Darrerament Endesa hi ha actuat d'urgència però els veïns reclamen solucions estructurals. Les entitats, a més, acusen l'alcalde, Xavier García Albiol de "criminalitzar" els veïns afectats.En el cas de Figueres, l'Ajuntament denuncia que Endesa segueix sense donar resposta a la problemàtica i, com en els altres casos, al·lega que les constants interrupcions de subministrament tenen el seu origen en les connexions irregulars i el frau elèctric. Lladó ha lamentat que la companyia obviï l’estat de la xarxa i el seu deficient manteniment.Al barri de la Font de la Pólvora a Girona, fa mesos es va decidir sectorialitzar la xarxa per evitar que totes les veïnes d’un mateix carrer. L'arribada de la pandèmia, però, va fer aturar les obres i els talls, sovint de 6 o 7 hores, es van seguir repetint durant el confinament i encara són presents a dia d’avui. L'APE també acusa l'alcaldessa de la capital gironina, Marta Madrenas, de criminalitzar els veïns.També aquest dijous l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'encàrrec d'una auditoria externa per avaluar l'estat de la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora. L'objectiu de l'Ajuntament és tenir una radiografia actual de les línies per saber si cal fer-hi millores.Precisament fer auditories independents és una de les reclamacions de l'APE. "Veiem una demostració de la nul·la responsabilitat d’Endesa en les seves tasques d’obligat compliment pel que fa al manteniment i el bon estat de la xarxa", denuncia l'entitat. "Mentre no es duguin a terme els canvis necessaris a llarg termini, és imprescindible que s’asseguri que cap veïna és privada del seu subministrament elèctric en ple hivern", demanen.L'APE també reclama la implicació de la Generalitat i el govern espanyol en la demanda per acabar amb els talls de llum.

