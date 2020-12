Un ciclista, en estat crític en ser atropellat per un camió entre Terrassa i Castellar del Vallès

Accident greu a la C-1415b entre Terrassa i Castellar del Vallès. Hi ha un ciclista i un camió implicats. La via està tallada als dos sentits de la marxa i hi acaba d'aterrar l'helicòpter medicalitzat. pic.twitter.com/wAiLyPZZos — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) December 24, 2020

Un ciclista es troba en estat crític després de patir un accident aquest dijous al matí al punt quilomètric 21,8 de la C-1415a, entre Terrassa i Castellar del Vallès. Un helicòpter medicalitzat ha traslladat l'home al Parc Taulí de Sabadell i la via ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa.Tal com expliquen fonts de Trànsit a, la víctima hauria patit una caiguda fortuïta quan circulava per la carretera i tot seguit hauria estat atropellat per un camió, que circulava pel carril contrari i que no ha pogut reaccionar a temps. L'avís s'ha rebut a les 10.53 h i s'han mobilitzat cinc patrulles de Mossos, cinc ambulàncies, tres dotacions de Bombers i el citat vehicle aeri.

