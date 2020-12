Un 16% dels barcelonins creu que la Covid-19 és una conspiració mundial

Altres notícies que et poden interessar

Un 16,5% dels barcelonins creu que la Covid-19 és una conspiració de les elits mundials per retallar llibertats a la ciutadania. Així ho reflecteix el Baròmetre Semestral publicat aquest dijous per l'Ajuntament.L'enquesta, feta a 800 persones a finals de novembre, també recull que el 40% de veïns consideren que el coronavirus és una "creació de laboratori" i que el 18% prioritza que la població que no és de risc s'infecti abans que aturar l'economia.Un 35,7% defensa prendre mesures més dràstiques, arribant si cal al confinament total, per aturar la pandèmia. Un 30% creu que les restriccions imposades són pitjors que la pròpia malaltia.Pel que fa a la vacuna, un 11,8% dels barcelonins donen per fet que no es vacunaran contra la Covid-19 i un 15,1% diuen que molt probablement no ho faran. En total, un 26,9% que amb total seguretat o molta probabilitat expressen el seu rebuig a la vacuna.Així ho reflecteix el Baròmetre Municipal de Barcelona, que l'Ajuntament ha presentat aquest dijous en roda de premsa. El percentatge de veïns que s'oposen a la vacunació encara creix més entre la població de 25 a 40 anys i un 46% diuen que no es vacunaran o que és molt probable que no ho facin.L'Ajuntament ha volgut sortir al pas d'aquestes dades anunciant una campanya per difondre tota la informació sobre la vacuna, que a Catalunya es començarà a subministrar a l'Hospitalet de Llobregat . La regidora de Salut del consistori, Gemma Tarafa (Barcelona en Comú), ha assegurat que la campanya apostarà per la "pedagogia" com a eina per demostrat que la vacuna és l'opció per immunitzar la població.L'enquesta reflecteix que un 37,5% de veïns segur que es vacunaran i un 29,3% diuen que molt probablement ho faran. Un 6,3% han preferit no respondre la pregunta. El Baròmetre ha enquestat un total de 800 veïns i les respostes es van recollir a finals de novembre.

