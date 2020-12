Colau i Maragall tornarien a empatar si es fessin eleccions a Barcelona

Si demà es fessin eleccions a Barcelona, Barcelona en Comú i ERC tornarien a empatar com ja va passar en les darreres eleccions municipals del maig del 2019. Si aleshores els comuns van obtenir el 13,7% dels vots i els republicans el 14,1, ara la diferència seria encara més reduïda. Ada Colau aconseguiria el 12,2% dels suports i Ernest Maragall el 12%.Així ho reflecteix el Baròmetre Semestral de l'Ajuntament que el consistori ha presentat aquest dijous. Segons l'informe el PSC obtindria el 8,3% dels vots. La resta de partits apareixen a molta distància i el que acumula més intenció de vot és la CUP, que no té representació al ple, amb un 3,6%.En cinquè lloc apareix Junts per Catalunya, que perdria la meitat dels vots del 2019 i només n'aconseguiria el 3,5%. Ciutadans tindria el 2,2% dels suports i el PP l'1,4%. Vox aconseguiria els mateixos resultats que en els últims comicis amb un 0,8% dels suports, mentre que el PDECat apareix per primera vegada al Baròmetre i obtindria un 0,7% dels vots.Pel que fa a les notes que obtenen els representants municipals, Maragall és l'únic que aprova amb un 5,2. Colau, amb un 4,3, i Jaume Collboni (PSC), amb un 4,7, suspenen. També ho fan la resta de portaveus. Elsa Artadi (JxCat) obté un 4,4, María Luz Guilarte (Cs) un 3,5, Josep Bou (PP) un 3 i Manuel Valls (Barcelona pel Canvi) un 2,7.L'Ajuntament és l'única institució que aprova en les valoracions de gestió que fa la ciutadania. Un 53,2% creuen que és bona o molt bona i un 46,1% dolenta i molt dolenta. Pel que fa a la Generalitat, un 53,1% suspenen la gestió de l'administració catalana i un 59,8% suspenen el govern espanyol.

