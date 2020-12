Inseguretat, trànsit, feina i Covid-19 són les principals preocupacions dels barcelonins

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous les dades del Baròmetre Semestral de la ciutat. L'informe mostra les respostes de 800 veïns recollides a finals de novembre i reflecteix com a principal preocupació dels enquestats la inseguretat, que un 12,4% assenyala com a problema més important. Tot i mantenir-se en primer lloc, la inseguretat cau cinc punts respecte del baròmetre del juny.La segona preocupació principal, amb un 9,4%, és la circulació i el trànsit, assenyalada tant per persones que creuen que hi ha massa cotxes com per veïns que es queixen de les restriccions als vehicles. El tercer problema és l'atur o les condicions de treball (9%) i en quart lloc apareix la Covid-19 amb un 8,3%.L'enquesta també reflecteix una percepció d'empitjorament de la salut en un 44,4% dels veïns. El percentatge és més alt entre les dones (53,3%), que en els homes (34%). Un 69,7% dels enquestats també expressen neguit per la salut de les persones estimades i un 55,3% per l'afectació que pugui tenir la pandèmia en la seva vida. A un 46% els preocupa les conseqüències de la Covid-19 en la relació amb la seva família i a un 21% en la seva vida sentimental.El Baròmetre també recull que un de cada quatre barcelonins rebutja posar-se la vacuna de la Covid-19 . Un percentatge que augmenta fins a la meitat en el cas de la població de 25 a 40 anys.Gairebé la meitat dels enquestats, un 49,3%, expressen preocupació pels efectes de la pandèmia en la seva situació econòmica. Un 82,4% qualifiquen de dolent o molt dolent l'estat actual de l'economia a Barcelona i el 91,9% constaten que ha empitjorat en l'últim any.L'enquesta també pregunta per les situacions econòmiques particulars i un 41,7% de veïns diuen que l'economia familiar ha empitjorat en l'últim any. Amb tot, un 39,6% creuen que la situació millorarà, per un 16,5% que opinen que empitjorarà.La preocupació també és present a l'hora de trobar feina o buscar-ne una de millor. Un 93% creuen que és més difícil que fa un any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor