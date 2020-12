El Govern fa una última crida a la responsabilitat per Nadal: «Que es pugui fer no vol dir que s'hagi de fer»

Altres notícies que et poden interessar

Última crida del Govern a la responsabilitat a les portes de Nadal. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha dit que les mesures de seguretat de cara al Nadal són de màxims, però no s'han de complir necessàriament. És a dir, no cal exhaurir el confinament nocturn fins a la 1 de la matinada si no és necessari, ni tampoc fer una reunió de 10 persones si pot ser de 6 o de menys persones. "Que estigui permès no vol dir que s'hagi de fer", ha dit el conseller. "Per assolir a la immunitat de grup cal que tothom posi el seu granet de sorra", ha afegit. El titular ha posat d'exemple que no és l'any de fer sobretaules. "Enlloc de relaxar-nos davant dels torrons i els cafès, podem sortir a fer un passeig i deixar les finestres obertes a casa, perquè hi hagi ventilació", ha dit.El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha reforçat la idea de la prevenció durant les festes de Nadal. "La normativa preveu una situació de màxim però demanem que tothom intenti anar a una situació de mínims", ha dit. Els factors de risc són els espais interiors, per tant cal prioritzar l'aire lliure. Si no es pot, cal ventilar abans, durant i després de la visita. "Fa fred, però cal evitar riscos. Un espai tancat durant hores és un espai de risc de contagi molt elevat", ha dit. Així mateix, cal reduir el temps dels àpats i prioritzar, per exemple, sortir a passejar. A taula, posar-se la mascareta sempre que es pugui i mantenir la distància entre bombolles d'un mínim d'un metre.Quan recollim després de dinar, cal evitar entrar en espais petits com ara la cuina i mantenir un cert "ordre" i sempre amb mascareta. "Tot el que sigui sortir de les pautes és entrar en una situació de risc", ha dit Delgado. Les dades, ha recordat, "no són bones" i ha demanat "racionalitat". "Nadal el podem fer més endavant, cal protegir-nos", ha demanat. Des de Protecció Civil ha volgut també donar les gràcies a tota la gent que ha complert amb les restriccions des del març.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha desgranat l'estratègia de vacunació que durà a terme Catalunya a partir d'aquest diumenge. La consellera ha demanat un "últim esforç" abans d'assolir la immunitat de grup. Aquest diumenge es rebran 1.595 dosis a Catalunya, que es distribuiran amb equitat territorial i prioritzant les residències, concretament el primer lloc on es vacunarà serà la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat, però no serà l'únic.També es vacunarà el mateix diumenge a la residència de Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla de Segur; a Balàfia 1, a Lleida; al geriàtric La Mercè, a Tarragona; a la residència Natzaret, a Mora d'Ebre; a la residència assistida Fonts de Capellans, a Manresa; a la residència Mil·lenari Ciutat Vella, a Barcelona; a Sabadell Gent Gran, a Sabadell; i a la residència Creu de Palau, a Girona. "Ens desplaçarem amb equitat territorial perquè l'esperança de la vacunació pugui arribar a totes les regions sanitàries", ha dit Vergés.S'han format 2.110 infermeres i 506 administratius per a la vacunació, en quatre sessions. "Els professionals s'estan bolcant en aquesta estratègia de vacunació", ha assegurat la consellera. Vergés ha ressaltat "l'esperança de la vacunació i l'orgull dels professionals que estan responent en tot moment des del març".L'estratègia, doncs, comença aquest diumenge amb una avançada. Cada dilluns arribaran 60.000 dosis de vacunes, que es començaran a posar cada dimarts. L'estratègia durarà setmanes i requereix continuar fent "esforços" fins a assumir la immunitat de grup.Vergés ha demanat "no abaixar la guàrdia" i "extremar les mesures" de ara a Nadal: 10 persones com a màxim de dues bombolles de convivències, i buscar alternatives als àpats tradicionals. "Sempre hem de pensar que podem estar contagiant els nostres", ha dit. Aquestes mesures han de servir per protegir els nostres familiars i també per garantir el "millor gener possible". "Hem aconseguit que el creixement sigui lent però les xifres són molt altes. El que fem ara determinarà la cruesa del gener", ha advertit Vergés.El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha volgut enviar un missatge clar en relació a les festes de Nadal: "Mínima interacció". Argimon ha fet la reflexió segons la qual no s'ha de pensar en la permissivitat -és a dir, si està permès o no reunir-se amb 10 persones- sinó en aconseguir la mínima interacció possible. El doctor ha admès que la vacunació és un motiu d'esperança, però això "durarà tot un any". "No perquè comencem a vacunar diumenge les coses van millor. Durarà un any", ha remarcat Argimon. El repte ara és en forma de vacunació, ha dit, que serà complex en termes logístics.Catalunya posa tres milions de dosis de vacunes a l'any, i enguany se'n volen posar 12. "La immunitat de grup es xifra entre un 70 i un 80% en el cas del coronavirus", ha dit el doctor. Un altre element que dificulta la logística de la vacunació és el fet que es comença a vacunar amb la vacuna de Pfizer, però n'arribaran diferents durant l'any. "No és el que ens trobem habitualment", ha dit. El tercer element que ho complicat tot és la "tecnologia" de les vacunes, que és "nova". "Les vacunes arriben ultracongelades i això fa que sigui molt difícil la seva distribució", ha dit. Les vacunes arribaran en unes caixes de gel sec, els professionals trauran la primera safata i hi haurà 975 dosis que s'hauran d'administrar.Aquestes dosis van en vials de 5 dosis. Quan es prepara, s'han de vacunar cinc persones. Això són elements diferencials que no són habituals en una campanya de vacunació. Argimon ha detallat que 5.000 persones han respost a la crida per col·laborar en la vacunació. "Serà una situació d'estrès. Demano a la ciutadania que ens ajudin per assolir aquest repte i que veiem la llum al final del túnel", ha dit.La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixat en les últimes hores d'1,33 a 1,24, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també ha disminuït, ho fa 14 punts, fins a 335, mentre que la incidència a 14 dies sí que puja, de 280,14 a 287,42.S'han declarat 2.694 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 347.418. El 5,14% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 36 noves morts i el total és de 16.747. Hi ha 1.580 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 53 menys que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 18 persones menys en estat crític, amb un total de 314.El risc de rebrot era de 287 entre el 7 i el 13 de desembre i puja fins a 335 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ha baixat en les últimes hores d'1,33 a 1,24. La setmana anterior estava en 1,37. La incidència a 14 dies és de 287 entre el 14 i el 20 de desembre, per sobre dels 224 de l'interval anterior (7-13 de desembre).En aquests últims dies, Argimon ha admès que si fos per ell s'haurien pres mesures més generals i estrictes. En declaracions als mitjans, el doctor va dir ahir que era inviable anar confinant comarques i que calia apostar per restriccions més àmplies. Aquest matí, la cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic també ha dit que no té sentit ara fer confinaments perimetrals en zones concretes, tenint en compte la situació de la pandèmia, i ha defensat mesures de més abast i més dures.En la mateixa línia s'ha pronunciat Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, que ha assenyalat aquest dijous que és molt complex sostenir un dispositiu policial per garantir un confinament perimetral amb uns efectius d'agents limitats. El Govern té previst dilluns, després de la primera etapa de les vacances de Nadal, revisar les mesures per frenar la corba.

