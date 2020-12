Ximo Puig exigeix a la UE solucions immediates per als transportistes

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha expressat aquest dimecres la seva "enorme preocupació" pels camioners valencians atrapats a la frontera entre el Regne Unit i França i ha exigit a la Unió Europea que "prengui decisions de caràcter immediat" perquè "ningú es mereix passar un Nadal en una cuneta".En declaracions als mitjans després de les votacions als pressupostos de la Generalitat, el president ha explicat que durant el matí d'aquest dimecres el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya, ha mantingut una reunió amb el secretari autonòmic de la UE, Joan Calabuig, i responsables empresarials del sector de la logística i el transport. A més, Puig ha indicat que ha mantingut converses amb el Ministeri d'Afers Exteriors. No obstant això, ha apuntat que en "l'intent de desbloquejar" aquesta situació "poc poden dir" des de la Generalitat."Però sí exigir. Exigim que la Unió Europea prengui decisions", ha reclamat. "En aquests moments, la manca d'entesa entre dos països fa que es vulneri una part de l'esperit fundacional de la Unió Europea, que és la lliure circulació de persones i mercaderies. Per tant, la UE ha de prendre decisions de caràcter immediat per restablir la situació", ha reivindicat, abans de mostrar el seu" màxim suport "als treballadors. En la mateixa línia s'ha pronunciat en una publicació a les seves xarxes socials en què explica, a títol personal, que "ser fill d'un camioner és sentir, especialment, la tristesa i la impotència per la injustícia que més de mil transportistes valencians estan patint".El president ha recordat "tants viatges fets" al camió del seu pare i les "ganes d'arribar a casa per reunir a familiars i amics" "Ningú mereix passar un Nadal en una cuneta", ha declarat, per després reivindicar el "treball sempre necessari i molt poc valorat" dels transportistes, "una professió que ens ha salvat durant el confinament i el tancament de fronteres proveint-nos de tot l'essencial: des d'aliments fins medicaments; des d'elements de protecció de la salut fins a productes de neteja i desinfecció".El president de la Generalitat s'ha referit "la incertesa generada pel Brexit", els mercats tensats a causa de les pandèmies "i el sorgiment de la nova soca de Regne Unit" per lamentar que "la 'tempesta perfecta' s'ha abatut sobre els pobres transportistes, no són culpables de res, sinó tot el contrari". Amb tot, Puig ha assegurat que la Generalitat està "seguint aquesta situació amb enorme preocupació" i ha insistit que "ja ha realitzat gestions davant l'Ambaixada del Regne Unit i davant del Ministeri de Transport i el Ministeri d'Afers Exteriors per a informar sobre la situació i sol·licitar una ràpida solució del problema". "Els dos ministres són conscients de la situació i estan prenent mesures davant dels governs del Regne Unit i França per desbloquejar la situació com més aviat millor i, així, ajudar els treballadors afectats i facilitar el seu retorn a casa", ha detallat.