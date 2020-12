El confinament fa augmentar la velocitat a les autopistes

Com ha influït el confinament en la conducció a les vies ràpides? Un estudi d', empresa del grup Abertis, mostra que, en un context de reducció del trànsit, ha augmentat lleugerament la velocitat mitjana. Per altra banda, continua sent crític la manca d'ús de l'intermitent així com la distància de seguretat.s'ha realitzat a partir d'una àmplia mostra de més de 73.000 vehicles lleugers i 30.000 vehicles pesants en el tram de l'AP7 entre Salou i l'enllaç amb l'AP2. S'ha analitzat la velocitat, l'ús del mòbil, la distància de seguretat, l'ús de l'intermitent, o l'ús del cinturó, entre d'altres.

Segons l'estudi, amb el descens de trànsit durant els mesos de pandèmia els conductors corren més. La reducció d'un 37,9% de el nombre de vehicles a l'autopista ha pogut provocar un excés de confiança en els conductors i ha pogut influir en el fet que un 58% dels vehicles lleugers i un 53% dels pesats condueixin per sobre de el límit permès. La velocitat mitjana ha crescut lleugerament –de 111,8 a 112,6 km/h- i els pics més alts es registren durant el cap de setmana, enguany amb molt menys trànsit que habitualment.Autopistas recorda que, en un accident amb velocitat inadequada, la probabilitat de morir o patir lesions greus és més gran, a més de reduir la capacitat de reaccionar davant de qualsevol imprevist i provocar l'anomenat "efecte túnel, un efecte pel qual a l'anar més ràpid amb nostre vehicle, el nostre camp de visió es va reduint de manera inversament proporcional a la velocitat. És a dir, a més quilòmetres per hora, menys camp de visió tenim, el que acaba també reduint la nostra capacitat d'anticipació.L'ús de l'intermitent en les vies ràpides continua sent un dels punts crítics. No en va, fins un 74% dels vehicles no senyalitza el correctament els avançaments i no els utilitza en les maniobres de canvi de carril. A més, prop d'un 15% dels vehicles lleugers no la respecten.L'ús del mòbil és molt més minoritari –un 3,1%- però amb un potencial perill molt superior. De fet, marcar un número de telèfon a 120 km/h suposa recórrer a cegues uns 429 metres. La companyia d'infraestructures recorda que aquest mal hàbit implica distracció visual, cognitiva i manual.

